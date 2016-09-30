Öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun eşi: 14 yıl sonra bir savcıyla karşılaştık

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eşi Şengül Hablemitoğlu'nun ifadesine başvuruldu. İfade sonrası savcıya çok güvendiklerini söyleyen Hablemitoğlu, "Biz 14 yıl sonra bir savcıya karşılaştık" diye konuştu.

Adliyeye avukatı Ersan Barkın'la birlikte gelen Şengül Hablemitoğlu, AnkaraCumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'e, mağdur - müşteki sıfatıyla yaklaşık 6 saat süren ifade verdi. İfade işleminin ardından konuşan Hablemitoğlu, "Hem ifade hem değerlendirme yaptık. Savcı çok zarif bir insan. Bu işle ilgili olduğunu anladık. 14 yıllık süreçte bir takım şeyler yaşadık. Bize ulaşanlar, bize bir takım şeyler iletenler olmuştur. Onları da ilettik savcı beye" dedi.

14 yıl sonra bir savcıyla karşılaştık

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hablemitoğlu, 2015 yılında CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında eşiyle ilgili dosyanın yeniden açılmasını değerlendirirken söylediği "Konuşmak istiyorum ama güvenmem lazım savcıya" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz 14 yıl sonra bir savcıyla karşılaştık. 14 yıl sonra birilerinin olayla ciddi bir biçimde ilgilendiğini gördük. Bu süreç içerisinde karşılaştığım bir takım şeyleri de değerlendirdik" diye konuştu.

FETÖ bağlantısı araştırılıyor

FETÖ ile ilgili bir bağlantı mı tespit edildi sorusuna Hablemitoğlu, "İfademde gündeme gelmedi ama bu araştırılıyor. Zaten araştırılan bu. Daha önce hiç bir şekilde soruşturma yürütülmemiş. O ortaya çıktı. Bir şekilde sümenaltı edilmiş. Onun ötesinde karartılmış" şeklinde cevap verdi.