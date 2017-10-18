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Öldürülen kadının annesi: Kızımı çıplak fotoğraflarıyla tehdit ediyordu (3)

TUTUKLANDI Gaziantep'te, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin'i dün tabancayla başına ateş ederek öldüren Cuma Pancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

18 Ekim 2017 22:12

TUTUKLANDI
Gaziantep\'te, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin\'i dün tabancayla başına ateş ederek öldüren Cuma Pancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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TUTUKLANDI GaziantepArzu GültekinCuma Pancar

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