Öldürülen kadının annesi: Kızımı çıplak fotoğraflarıyla tehdit ediyordu (3)
TUTUKLANDI
Gaziantep'te, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin'i dün tabancayla başına ateş ederek öldüren Cuma Pancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu
18 Ekim 2017 22:12
TUTUKLANDI
Gaziantep\'te, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin\'i dün tabancayla başına ateş ederek öldüren Cuma Pancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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