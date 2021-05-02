MİT ve emniyet: Bağdadi'ye yakın isimlerden IŞİD'li İstanbul'da yakalandı

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'ye yakın isimler arasında yer aldığı ve 'askeri yapılanmanın' başında olduğu belirtilen "Basim" kod isimli IŞİD'linin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla yakalandığı duyuruldu.

A.S.İ.M., 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye’ye sızdığı belirlendi. Suriye’den itibaren MİT’in radarında bulunan IŞİD'li teröristin, sınır hattından Türkiye’ye geçiş yaptığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonun 28 Nisan'da düzenlendiğini duyurdu.

Zanlıdan ele geçirilen cep telefonu, telefondan çıkan kırsalda elinde salladığı kılıçla çekilmiş fotoğraflar ve dijital materyallere, incelenmek üzere el konuldu. Örgüt sorumlusunun cep telefonu ve diğer dijitallerindeki mesaj trafiği de mercek altına alındı. (DHA- İHA)