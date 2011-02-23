-ÖLDÜRÜLEN İŞÇİNİN GÖRÜNTÜLERİ FACEBOOK'TA TRABZON (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede hayatını kaybeden, Trabzon nüfusuna kayıtlı işçi Yunus Emre Çelik'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta en son 17 Şubatta çeşitli görüntüler paylaştı. Sitedeki profiline mangal başında çekilen fotoğrafını koyan Çelik, bir arkadaşıyla sohbetinde, Libya'nın çok sıcak olduğunu, bu ülkeden sadece hurma alınabileceğini belirtti. Çelik, başka bir yorumunda ise şu ifadelere yer verdi: ''İnsan iki kez annesinden ayrılır, bir doğarken bir ölürken. İnsan iki kez sevgiliye bağlanır, bir başlarken bir biterken. İki kez anlam yükler insan hayatına, bir ağlarken bir gülerken. Ve insan bir kez kıymet bilir o da elindekini kaybederken.'' Yunus Emre Çelik'in son paylaştığı görüntü ise Songül Karlı'nın ''Benim Yarim'' adlı şarkısının klibi oldu. -ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ'NDEN YARDIM TALEBİ- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kuruma Libya'daki kaos ortamından kaçmaya çalışan binlerce kişiye yardım etmesine ilişkin talepler geldiğini bildirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan IOM, bazı Asya, Afrika ve bir Avrupa ülkesi hükümetinin, Libya'daki vatandaşlarının tahliyesine yardım edilmesi talebinde bulunduğunu açıkladı. IOM'nin sözcüsü Jemini Pandya, göçmenlerin Libya'nın Mısır ve Tunus sınırına doğru ilerlediğini belirterek, örgütün halihazırda sınıra ulaşmış olanlar için kalacak yer bulunmasına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Pandya, Libya'dan çoğu belgesiz kaç kişinin kaçacağını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak bu sayının binlerle ifade edilebileceğini kaydetti. -KADDAFİ KONTROLÜ KAYBETTİ İDDİASI- İtalya Dışişişleri Bakanı Franco Frattini, Libya'nın doğusundaki Sirenaik bölgesinin kontrolünün artık Muammer Kaddafi'nin elinde olmadığını belirtti. Frattini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trablus'taki İtalyan büyükelçiliğinden edindiği bilgiden, doğudaki Sirenaik'in kontrolünün artık Kaddafi'de olmadığını anladığını söyledi. Franco Frattini, ölen göstericilerle ilgili olarak da "Ölenlerin sayısıyla ilgili tam bir bilgiye sahip değiliz. 1000 kişinin öldüğü tahminlerinin güvenilir olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.