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Öldürülen işadamı toprağa verildi

İZMİR, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde eski ortağı tarafından öldürülen Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir (46), memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi

17 Ocak 2018 22:27

İZMİR, (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde eski ortağı tarafından öldürülen Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi Ali Özdemir (46), memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.
Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir\'in ortadan kaybolmasının ardından, 12 Ocak\'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen (40), tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Geçen pazartesi sabahı yeni bir gelişme oldu. Özbelen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek Özdemir\'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Özbelen, cesedi sakladığı yeri de gösterdi. iŞADAMI Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı Özbelen dışında, eşi 2 çocuk annesi T.Ö., kayınpederi A.S., eşinin kız kardeşi K.S. ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları halen sürüyor.
Ali Özdemir\'in cenazesi ise Bitez Mahallesi\'nde dün düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesine getirildi. Bugün de Halil Efendi Camii\'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Özdemir\'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Özdemir, Cennet Bahçesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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