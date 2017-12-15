Öldürülen İranlı askerin anma törenine Türkiye'den katılım

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Aralık (DHA) - Terör örgütü PKK tarafından İran-Türkiye sınırında öldürülen İranlı askerin İran\'da yapılan anma törenine Türkiye\'den resmi düzeyde katılım gerçekleşti.

İran merkezli İSNA Haber Ajansı\'nın aktardığına göre, Ağrı Aralık Kaymakamı Kemal Duru, Türkiye\'yi temsilen ölen İranlı asker Tovhid Melikzade için İran\'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Makü kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden askeri yetkililer de katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Duru,\" Türkiye devleti ve milletinin başsağlığı mesajını şehidin ailesine, İran halkı ve devletine iletmek için törende hazır bulunduğunu\" kaydetti. Duru, teröristlerden yaptıkları eylemlerin hesabının sorulacağını söyledi.

Yaralıları Türk askeri kurtarmış

Geçen hafta İran\'ın kuzeybatısındaki Makü kenti kırsalında Türkiye sınırının sıfır noktasında asker ve mühendislerden oluşan yedi kişilik İranlı gruba PKK teröristlerce saldırı düzenlenmişti.

Saldırıya uğrayan İranlıların yardımına Türk askerleri yetişmiş, yaralılar helikopterle Kars ve Iğdır\'daki hastanelere kaldırılmıştı. Olayda bir İran askeri yaşamını kaybetmişti.