Hasan Ferit Gedik’in duruşmasında polis tüm girişleri kapattı

İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik’in Kartal Adliyesi’nde bugün görülen duruşmasında polis içeri basın mensuplarını almadı,tüm girişler barikatlarla kapatıldı.

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in çeteler tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak bugün görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Polis tüm girişleri barikatla kapattı.

Kartal Adliyesi'nde görülen duruşma sırasında adliyenin bütün girişleri kapatılırken ana giriş kapısı ise bariyerlerle çevrildi.

Dava avukatları, duruşma salonuna sadece isimleri varsa alınırken, avukatlar kimlik gösterme mecburiyetine tutuldu. Duruşmaya gelen Berkin Elvan'ın annesi de polis tarafından arandı.

Gülsuyu'ndaki olayda başından yaralanan Gökhan Aktaş'ın kardeşi Yusuf Aktaş'ın annesiyle beraber geldiği duruşmada, bir sivil polisle arasında çıkan arbede sonucu gözaltına alındı. Arbede de anne Aktaş dahil pek çok kadın da polisler tarafından darp edildi.