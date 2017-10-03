T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öldürülen gencin organları nakil bekleyen hastaların umudu oldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde tabancayla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Abdulkadir Büyükgürler'in organları ailesi tarafından bağışlandı

03 Ekim 2017 18:54

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde tabancayla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Abdulkadir Büyükgürler\'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Büyükgüler, 6 kişiye umut oldu.
Bafra İlçesi\'nde dün tartıştığı Yusuf T. ve Mertcan T. kardeşler tarafından tabancayla vurularak öldürülen Abdulkadir Büyükgürler\'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yetkililerin görüşerek ikna ettiği ailenin de onayı ile böbrekleri, korneaları, karaciğer ve kalbi uzman ekipler tarafından alınan genç, nakil bekleyen hastaların umudu oldu. Alınan organlardan karaciğeri Erzurum\'a, böbrek ve korneaları Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne, kalbi ise Ankara\'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan AYDEMİRBAFRA Samsun DHA SAMSUN BafraAbdulkadir BüyükgürlerBüyükgülerBafraYusufMertcanYetkililerinAlınanErzurumSamsun Ondokuz MayısTıp FakültesiAnkaraFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24