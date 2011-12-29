-Öldürülen genç kızın cenazesi toprağa verildi ADIYAMAN (A.A) - 29.12.2011 - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kardeşleri tarafından öldürülen genç kızın cenazesi toprağa verildi. Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kahta Devlet Hastanesinin morguna getirilen Hacer A'nın (21) cenazesi, buradan Kahta Yeni Mahalle Mezarlığına götürüldü. Hacer A'nın cenazesi, babası Osman A. ve küçük kardeşi Ebu Sadık A'nın da katıldığı törenle toprağa verildi. Cenazeye katılanlardan Metin Sözgelir, Kahta'nın böyle olaylarla anılmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Bu devirde böyle cahilce olaylarla karşılaşmamız bizleri son derece üzdü. Bir Medine Memi cinayetinde, bir de bu cinayetten dolayı son derece utandık. Burada öldürülen kızın cenazesi, babası ve küçük kardeşinin katıldığı küçük bir grup tarafından defnedildi. Kahta halkı bu kadar cahil değildir. Bu iki kişinin yaptığı hata ilçe halkına mal edilmemelidir. Böyle anılmayı istemiyoruz. Bu şekilde kızlarımızın ve kadınlarımızın cani bir şekilde katledilmesini istemiyoruz. Belediyenin, valiliğin ve emniyetin bu tür olayların önüne geçmesini istiyoruz.'' Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, dün akşam, görevli 3 polis refakatinde eşyalarını almak üzere eve giden Hacer A, burada eşyalarını aldığı sırada çıkan kargaşadan faydalanan kardeşleri Üzeyir A. (23) ile Mehmet A. (16) tarafından bıçakla yaralanmış, her iki zanlı polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Adliyeye çıkarılan küçük kardeşi Ebu Sadık A. cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılmış, anne Makbule A, baba Osman A, Üzeyir A. ve M.A. tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Anne Makbule A. ve baba Osman A. mahkemece serbest bırakılmış, Üzeyir A. ve M.A. tutuklanmıştı. Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kahta'da kardeşleri tarafından bıçakla öldürülen genç kızın polis tarafından ailesine değil Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildiğini, buradan evine dönen genç kızın anne ve babası tarafından zorla alıkonulduğu belirtilmişti.