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Mardin Valiliği: Dilşa Ak teknik arıza sonucu vuruldu

Yapılan açıklamada, olayda yaralanan diğer vatandaşın tedavisine devam edildiği bildirildi

21 Şubat 2016 19:29

Mardin Valiliği, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 2 gün önce poliz zırhlı aracından açılan ateş sonucu ölen 59 yaşındaki Dilşa Ak ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Zırhlı aracımızda oluşan teknik bir arızadan dolayı ateşleme mekanizması harekete geçmiş" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, olayda yaralanan diğer vatandaşın tedavisine devam edildiği bildirildi.

Sol'da yer alan habere göre; Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

 

"Nusaybin ilçemizde bulunan DSİ Kapama Bölgesi’nde 19/02/2016 Cuma günü güvenlik tedbiri görevini icra eden bir zırhlı aracımızda oluşan teknik bir arızadan dolayı ateşleme mekanizması harekete geçmiş, olay sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımızın tedavisi halen devam etmektedir. Bu müessir olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup sonucu ile ilgili kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

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