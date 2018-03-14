Öldürülen çiftin kapattırdığı mermer ocağı için yeni başvuru

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Finike ilçesinde doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan ve geçen yıl mayıs ayında öldürülen Ali Ulvi (61) ve Aysin Büyüknohutçu (61) çiftinin, mahkeme yoluyla kapattırdığı evlerine yaklaşık 300 metre mesafedeki mermer ocağı için yeniden ÇED başvurusu yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, firmanın ÇED başvurusu için 22 Mart\'ta halkın katılımıyla toplantı yapılacağını duyurdu.

Finike\'de binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra yabani hayvanların yaşam alanı da olan bölgede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu tarafından, 50 köylünün de müdahil olduğu, valilik ve bakanlığa karşı dava açıldı. Antalya 2\'nci İdare Mahkemesi\'ne açılan davada, Bartu Mermer firmasına verilen \'ÇED Gerekli Değildir\' raporu ve maden arama izin belgesi mahkemece iptal edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firmanın iptal kararına itiraz ettiği Danıştay, 2017\'nin nisan ayında verdiği kararla itirazları reddetti.

MERMER OCAĞI ÇED İÇİN BAŞVURDU

Danıştay kararından 25 gün sonra Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs 2017 tarihinde Kızılcık Yaylası\'ndaki dağ evlerinde öldürüldü. Cinayetin ortaya çıktığı gece gözaltına alınan Ali Yamuç, cinayeti işlediğini itiraf etmesinin ardından Elmalı Cezaevi\'ne gönderildi. Yamuç, savcılık ifadesinde cinayete azmettirici olarak önce bir mermer ocağında yetkili \'Çirkin\' lakaplı kişinin cinayet için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL\'sini ödediğini öne sürdü. Başka bir mermer ocağıyla 100 bin TL karşılığında anlaştığını anlattığı bir mektupta ise Yamuç, \"10 gün içerisinde param gelmezse görüşürüz. İpleriniz cebinizde, haberiniz olsun. O kadar, yakarım\" gibi ifadeler kullandı.

FİRMA YENİDEN BAŞVURDU

Bartu Mermer firmasının, cinayetten 9 ay sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne ÇED için başvurduğu ortaya çıktı. Büyüknohutçu ve köylülerin \'ÇED Gerekli Değildir\' raporunu iptal ettirdiği firmanın, mermer ocağı kapasite artışı ve kırma eleme tesisi projesiyle ilgili ÇED sürecinin başladığı ve ÇED başvuru dosyasının halkın görüşüne açıldığı duyuruldu. Bu duyuruda 8 Mart 2018 günü olarak tarih verilen Halkın Katılım Toplantısı ve ÇED süreciyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 5 Mart 2018 günü ikinci bir duyuru yayımladı. Bu duyuruda ise Halkın Katılım Toplantısı\'nın 22 Mart 2018\'de Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Alacadağ Muhtarlık Hizmet Binası altındaki köy kahvesinde yapılacağı belirtildi.

PROJEDE DEĞİŞİKLİK

Firmanın aynı alan için yaptığı ÇED başvurusunda bahsedilen proje değişikliğinin kırma ve eleme makinesinden ibaret olduğunu belirten Büyüknohutçu çiftinin Finike\'deki mücadelesinde avukatlığını üstlenen İsmail Tunçbilek, “Mermer ocağını rahmetli Ali ağabeyle kuş bakışı sistem üzerinden ölçtük 300 metreydi. Antalya 2\'nci İdare Mahkemesi \'ÇED Gerekli Değildir\' raporu ve maden arama izin belgesini iptal etmişti ve Nisan 2017\'de Danıştay kararıyla mahkeme kararı kesinleşmişti. Mayıs 2017\'de cinayet meydana geldi. Taş ocağı bir süre bekledikten sonra proje üzerinde küçük bir değişiklik yaparak sadece kırma makinesi eleme makinesini eklemiş. Bunun haricinde başka bir değişiklik yok\" dedi.

\'MÜCADELEYİ SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ\'

Mahkemenin iptal gerekçesindeki bölgedeki endemik bitki türleri, yaban hayatı ve doğal yaşama verilen zararlarla alakalı hiçbir şeyin dikkate alınmadığını söyleyen Tunçbilek, “Firma mevzuata rağmen inatlaşmaya devam ediyor. Burada Ali abimizin bir mücadelesi var, yapılan bu başvuru Ali abimiz ve eşinin mezarda kemiklerini sızlatmıştır. Bu mücadeleyi sonuna kadar onlar adına devam ettireceğiz. Ayrıca taş ocağı mahkemenin kesinleşmiş iptal kararına rağmen, bölgede zarar verdiği ormanlık alanda ağaçlandırma çalışması yapması gerekirken bunu bir yılın üzerinde zaman geçmesine rağmen yapmamıştır. Bu doğru bir şey değil. Bozulan alan en kısa zamanda eski haline getirilmeli. Bu konuda da şikayetçi olacağız\" diye konuştu.

\'FİRMA ŞÜPHELERİ ARTIRDI\'

Firmanın aynı yer için ÇED başvurusunda bulunmasına tepki gösteren TOROÇDER avukatlarından Fikri Doğan ise “Böylesine bir şaibenin ortadan kalkmadığı ve yargı sürecinin tamamlanmadığı bir dönemde, firmanın bu kadar aceleci şekilde davranması şüphelerimizi artıyor. Kafalarda soru işareti oluşturan şirketin aynı yerde faaliyetini devam ettirebilmek için yeniden müracaatı en başta davanın tarafları olarak bizlerdeki şüpheyi yine aynı şirkete yönlendirmektedir. En azından ceza yargılamasının sona ermesi ve gerçek faillerin ortaya konulması gerekmektedir. Sürece saygı açısından bu başvurunun yapılmaması gerekiyor. Bu açıdan işin takipçisi olacağız, ölüm olaylarının arkasında başka kişiler olup olmadığı konusunda daha da hassas davranacağız\" dedi.

KATİL ZANLISININ ŞÜPHELİ İNTİHARI

Diğer yandan soruşturma süreci devam ederken, Ali Yamuç\'un eşi Fatma Yamuç da cinayete yardım suçundan tutuklanarak Burdur Cezaevi\'ne gönderildi. Katil zanlısı Ali Yamuç ise Elmalı Cezaevi\'nden Alanya Cezaevi\'ne nakledildi. 20 Eylül 2017 günü sabah saatlerinde Ali Yamuç\'un Alanya Cezaevi\'nde kendini asarak intihar ettiği açıklandı. Büyüknohutçu ailesinin avukatları, katil zanlısının intiharını şüpheli bularak, intihar olayının arkasında başka şeyler olabileceği yönünde açıklama yaptı. Avukatlar tarafından birçok karanlık noktası bulunan cinayette, katil zanlısının intiharıyla bu karanlık noktaların daha da karardığı belirtildi.

Cinayetle ilgili ilk duruşma ise 8 ay sonra 11 Ocak 2018 günü Elmalı Cezaevi\'nde görüldü. Davanın ikinci duruşması 15 Mart Perşembe günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılacak.



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