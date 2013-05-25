Öldürülen Çeçen iş adamından Kadirov'a hakaret iddiası

Ankara'daki bürosunda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Çeçen işadamı Medet Ünlü'nün kendisine saldırı düzenleyen Ruslan Kemal ile telefon görüşmesi yaptığı ve 6 ay öncesinde Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ile gerginlik yaşadığı belirtildi.

Medet Ünlü'nün yakın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis ekipleri Ünlü'nün arkadaşlarına 'kendisini görmeye diğer bir çeçen arkadaşının geleceğini' söylemesi üzerine Ünlü'nün ölmeden önceki telefon kayıtları incelendi. Böylece Ünlü'nün Ruslan Kemal'le kısa bir görüşme yaptığı tespit edildi.

Telefon görüşmesinin kısa sürdüğü ve ardından Ünlü'nün bulunduğu büroya gelen Ruslan Kemal'in kapıyı çaldıktan sonra Ünlü'yü 3 el ateş etmek suretiyle öldürdüğü öğrenildi.

Ünlü'nün öldürüldüğü ofiste arama yapan ekipleri bir not defterine rastladı. Bunun üzerine Ünlü'nün Ruslan Kemal'le görüştüğüne ilişkin izlere rastladı. Ünlü'yü öldürdüğü düşünülen Ruslan Kemal ve beraberindeki diğer şahsın henüz izine rastlanmadığı ifade edilirken, şahısların cinayet aracı olarak kullandıkları aracın kiralık olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 15 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri tespit edilen şahısların cinayette kullandıkları silahlara ait mermilerin balistik incelemesinin de tamamlanarak rapor halinde getirildikten sonra cinayete ilişkin sağlıklı verilere ulaşılabileceği belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği Balgat'ta birçok güvenlik kamerasında inceleme yapan polis, şüpheli Kemal'in 3 gün boyunca Ünlü'nün işyerinin çevresinde keşif yaptığını belirledi. Tanınmamak için farklı giysilerle bölgede dolaşan ve büroya giren herkesi izleyen Ruslan Kemal'in, özellikle Medet Ünlü'nün sekreterinin çıkış saatini öğrenmeye çalıştığı anlaşıldı.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov, "Medet Ünlü'yü tanımıyorum" açıklaması yaparken, emniyete bağlı istihbarat birimleri Kadirov ile Ünlü arasında kısa süre önce gerginlik yaşandığı bilgisine ulaştı. İddiaya göre Rusya'nın desteklediği Kadirov, saldırıdan 6 ay önce Ünlü'ye yönelik, "Türkiye'den savaş çığlıkları atıp durmasın. Gelsin, Çeçenistan nasıl bir ülke oldu, görsün. Bu ülkede artık binalar yükseliyor, inşaatlar hız kesmeden devam ediyor" mesajı gönderdi.

Ünlü ise bu mesaja karşılık, şu yanıtı verdi: "Söyleyin o köpeğe, Çeçenistan onun için binalardan, taşlardan, inşaatlardan ibaret olabilir. Ancak bizim için Çeçenistan şehitlerimizin mezarlarının bulunduğu bir ülkedir. Eğer bir gün Çeçenistan'a gelirsem bu şehitlerimizin mezarı başında dua etmek için olacaktır."