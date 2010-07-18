-ÖLDÜRÜLEN BELEDİYE BAŞKANI TOPRAĞA VERİLDİ MALATYA (A.A) - 18.07.2010 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Belde Belediye Başkanı İsmen Güzel, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı törenle toprağa verildi. Yazıcı, AK Parti Malatya İl Başkanlığındaki toplantısının ardından, diğer programlarını iptal ederek, Polat beldesindeki cenaze törenine katıldı. Güzel'in cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından, yakınları tarafından alınarak, Polat beldesi Akpınar Camisi'ne getirildi. Cenaze, Akpınar camisinde Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Polat Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze törenine Yazıcı'nın yanısıra, Malatya Valisi Ulvi Saran, Malatya AK Parti Milletvekilleri Mehmet Şahin ve Ali İhsan Koca, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.