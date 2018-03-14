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Öldürülen annesinin cesedinin başında ağlarken bulundu

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde polis, ağlama sesi üzerine girdiği evde Müzeyyen Laçin'in (28) kanlar içindeki cesedini, 3 yaşındaki oğlu başucunda ağlarken buldu

14 Mart 2018 14:39

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde polis, ağlama sesi üzerine girdiği evde Müzeyyen Laçin\'in (28) kanlar içindeki cesedini, 3 yaşındaki oğlu başucunda ağlarken buldu. Tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Laçin\'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.B.\'nin arandığı bildirildi.
Dün gece, Turan Mahallesi Selvili Mescid Sokak numara 27\'deki 2 katlı binanın üst katında 3 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan, Müzeyyen Laçin\'in evinden ağlama sesi duyan komşuları, kapıyı çaldı. Açan olmayınca endişe duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, Müzeyyen Laçin\'i yerde kanlar içinde, 3 yaşındaki oğlunu ise başucunda ağlarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurduğu saptanan Laçin\'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bir gün önce öldürüldüğü tespit edilen Laçin\'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili, komşularından Laçin\'in erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.B.\'nin (18) arandığı belirtildi.
Zaman zaman çiçekçi dükkanında çalışan 3 çocuk annesi Müzeyyen Laçin\'in, eşinden boşandıktan sonra en küçük çocuğuyla Ankara\'dan İzmir\'in Tire ilçesine taşındığı dile getirildi. 
Annesinin başucunda bulunan küçük çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

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