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Öldürülen Albay Çillioğlu'nun oğluna 'uyuşturucu' dinlemesi

İntihar süsü verilerek öldürülen Albay Çilloğlu davasına bakan savcılık, Albay’ın oğlunu yasadışı olarak dinleyen Jandarma İstihbarat hakkında soruşturm

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Lojmanında ölü bulunan ve “intihar ettiği” iddiası Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla çürüyen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu’nun oğlu Gökhan Çillioğlu, Malatya Adliyesi’nde kendisini “uyuşturucu şebekesi üyesi” göstererek telefonunu dinlemeye alan Jandarma İstihbaratı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.


Taraf gazetesinin haberine göre; Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bilgi almak ve ifade vermek üzere Malatya Adliyesi’ne gelen Gökhan Çillioğlu, “babasının ölümüyle ilgili olayın soruşturulması ve aydınlığa kavuşturulması konusunda oğul olarak üzerine düşeni yapacağını ve yapmakta olduğunu” söyledi. Soruşturma kapsamında babasının mezarının yeniden açıldığını hatırlatan Çillioğlu, “Biz bunu fantezi olsun diye yapmadık. Olayın aydınlatılması için mücadelemiz sürecek” dedi.



Babam bu ülkenin değeriydi


Adli Tıp Kurumu raporunu görme şansı da bulduğunu söyleyen Çillioğlu, babasının kürek kemiğinde delik, kaburgalarında kırık, saç köklerinde arsenik olduğunun raporlarda belirtildiğini ifade etti. Amacının olayın aydınlatılması olduğunu vurgulayan Çillioğlu, “Kazım Çillioğlu, bu ülkenin bir değeriydi” diye konuştu.



Jandarma dinlemeye almış


Alınan bilgiye göre, “uyuşturucu şebekesi üyesi” olarak gösterilerek telefonu dinlemeye alınan Gökhan Çillioğlu’nun müracaatı üzerine Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, yaptığı incelemede, Gökhan Çillioğlu’na ait telefon numarasının bir uyuşturucu şebekesine ait olduğu gibi gösterilerek dinlemeye alındığını tesbit etti. Savcılık, dinlemeyi yapan Jandarma İstihbaratı’nda görev yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Çillioğlu, sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını isterken, bir operasyon kapsamında 35 kişilik grubu dinleyen Jandarma’nın, Gökhan Çillioğlu’nun kardeşi Tayfun’un üzerine kayıtlı hattı listeye dahil ettiği öğrenildi.


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