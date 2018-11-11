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Öldürülen abla ve kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) HALKALI'da  öldürülen Zahide Oğuz (42) ve kardeşi  Kutlay Oğuz'un (36) cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

11 Kasım 2018 17:58

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) HALKALI\'da  öldürülen Zahide Oğuz (42) ve kardeşi  Kutlay Oğuz\'un (36) cenazeleri Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Katil zanlısı eş  polise giderek teslim oldu. 

CİNAYETİN ARDINDAN TESLİM OLDU
Küçükçekmece\'nin Halkalı semtinde dün gece akşam saatlerinde G.O., iddiaya göre tartıştığı eşi Zahide Oğuz ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz\'u  öldürmüş, ardından da polise giderek teslim olmuştu. Hayatını kaybeden Zahide ve Kutlay (34) Oğuz\'un yakınları cenazeleri almak için Yenibosna\'da bulunan  Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Otopsi işlemlerinin ardından abla ve kardeşin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Oğuz kardeşler  yarın öğle vakti Halkalı\'da bulunan Zeynebiye Camii\'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 

İKİ YIL ÖNCE ÇOCUKLARINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞLER

Katil zanlısı koca G.O. ile eşi Zahide Oğuz\'un 2 yıl önce üniversite eğitimi için Muğla\'da bulunan oğullarını motosiklet kazasında  hayatını kaybettiği, 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çiftin bir süre ayrı yaşadığı, ancak yakın zamanda barışarak yeniden bir araya geldiği öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

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