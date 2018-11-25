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Öldürülen 307 kadın için 307 çift ayakkabı

"Son 5 yılda erkekler tarafından öldürülen 307 kadının adı siyah örtülerin üzerine bırakıldı"

25 Kasım 2018 18:22

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı’nda farklı bir etkinlik düzenlendi.

Kadınlara yönelik şiddeti simgelemesi amacıyla son 5 yılda erkekler tarafından öldürülen 307 kadının adı, onları simgeleyen 307 çift kadın ayakkabısı ile birlikte masaların üzerine serilen siyah örtülerin üzerine bırakıldı. Meydandan geçenler kadın isimlerinin yazılı olduğu ayakkabıları merak etti.  Kendilerine ayakkabıların öldürülen kadınları simgelediği söylendi.(DHA) 

 

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