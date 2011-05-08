-ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER KOMUTA MERKEZİYMİŞ WASHINGTON (A.A) - 08.05.2011 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Pakistan'daki konutun, El Kaide'nin aktif komuta ve kontrol merkezi olduğu anlaşıldı. Basına bilgi veren Amerikalı yetkililer, konutta, bir terör şüphelisinden elde edilebilecek en kapsamlı ve önemli istihbari bilgiler edinildiğini belirtiyor. Bu bilgiler Bin Ladin'in ölümüne değin El Kaide'nin stratejik ve operasyonel kontrolüne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yetkililer, konutta ele geçirilen ve Bin Ladin'in görüntülendiği 5 videoyu da basına verdi. Amerikalı yetkililerin, seslerinden arındırılmış olarak dağıttıkları görüntülerden birinde Bin Ladin, bir battaniyeye sarınmış halde, televizyonda kendisinin yer aldığı görüntüleri izliyor. Amerikalı yetkililer, "El Kaide propagandası olmaması için" videolardaki sesleri basına vermediklerini belirttiler. Bir başka video görüntüsünde ise Bin Ladin kameraya konuşma yapıyor. 9 Ekim-5 Kasım 2010 tarihleri arasında kaydedildiği düşünülen videonun El Kaide tarafından henüz yayımlanmamış olduğu bildirildi. Yetkililer, El Kaide'nin bu videoyu neden yayımlamadığı hakkında bir bilgilerinin olmadığını kaydetti. Bir yetkili konutta ele geçirilen bilgiler için, "Abbottabad'daki bu konut, El Kaide'nin en üstteki liderinin aktif komuta ve kontrol merkeziydi ve şu da açık ki, Bin Ladin sadece örgütün stratejik ideoloğu değilmiş, operasyonel planlamada ve taktik kararların yürütülmesi sürecinde de aktif durumdaymış" dedi.