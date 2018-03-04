Öldürüldüğü gün koruma kararı verilmiş: Gamze'yi koruyamadık

Çorum’da yaşayan Gamze (30) ve kardeşi Ramazan Kuru, boşandığı eşi Yakup Mensur (34) tarafından 28 Şubat’ta öldürüldü. Çorum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Gülhan Keleş, eski eşi ve kayınbiraderleri tarafından sürekli tehdit edilen Gamze Kuru’ya öldürüldüğü gün koruma kararı çıkarıldığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kuru’nun yaşadığı şiddet yüzünden boşandığını, 4 yaşındaki çocuğuyla kendine yeni bir yaşam kurmaya çalıştığını anlatan Keleş, “Boşanmıştı. Kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyordu. Bir iş bulmuş, çocuğunu kreşe göndermiş ve kendisine yeni ve mutlu bir hayat kurmaya çalışıyordu. Şiddetin olmadığı bir hayat düşlüyordu. Kocası ve kayınbiraderi tehditlerini bırakmıyordu" dedi.

Keleş, sözlerinin devamında "Koruma istemişti. Boşandığından bu yana gelen bu tehditler için koruma talebinde bulunmuştu. Kayınbiraderi için istediği koruma talebi geçen yıl reddedilmişti. Bu yıl yine başvurmuştu. Nihayet Gamze Kuru için koruma kararı çıktı. Gamze göremedi bu kararı” ifadesini kullandı.

Savcılık doğruladı

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de “Gamze Kuru’nun başvurusu üzerine alınan koruma kararı, olayın olduğu gün polis merkezine verildi. Eski eşi Yakup Mensur’un Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararı cinayetin işlendiği gün şüpheliye bildirildi ancak buna rağmen olay gerçekleşti” dedi.