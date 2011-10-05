-Öldürüldü denildi televizyona çıktı BEYRUT (A.A) - 05.10.2011 - Uluslararası Af Örgütü'nün 27 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğünü bildirdiği Zeyneb El Hüsnü, Suriye devlet televizyonunun yayınına çıktı. El Hüsnü olduğu bildirilen kadın televizyonla yaptığı mülakatta, gözaltına alındığı ve başının koparıldığı yönündeki haberler üzerine konuşmaya karar verdiğini ifade etti. Uluslararası Af Örgütü, 23 Eylül'de, 18 yaşındaki El Hüsnü'nün parçalanmış cesedinin bir morgda bulunduğunu bildirmişti. Merkezi New York'taki örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika biriminin müdür yardımcısı Philip Luther, Zeyneb'in, Suriye'de 6 aydır süren ayaklanmada gözaltına alındıktan sonra öldürülen ilk kadın olduğuna inanıldığını söylemişti. Zeyneb'in ailesi, kızlarının cesedini şans eseri Humus kentinde eylemci oğullarının cesedini ararken bulduklarını belirterek, Zeyneb'in kafasının, kollarının kesildiğini ve derisinin soyulduğunu kaydetmişti.