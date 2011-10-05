T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öldürüldü denildi televizyona çıktı BEYRUT (A.A)

05 Ekim 2011 14:58

-Öldürüldü denildi televizyona çıktı BEYRUT (A.A) - 05.10.2011 - Uluslararası Af Örgütü'nün 27 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğünü bildirdiği Zeyneb El Hüsnü, Suriye devlet televizyonunun yayınına çıktı. El Hüsnü olduğu bildirilen kadın televizyonla yaptığı mülakatta, gözaltına alındığı ve başının koparıldığı yönündeki haberler üzerine konuşmaya karar verdiğini ifade etti. Uluslararası Af Örgütü, 23 Eylül'de, 18 yaşındaki El Hüsnü'nün parçalanmış cesedinin bir morgda bulunduğunu bildirmişti. Merkezi New York'taki örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika biriminin müdür yardımcısı Philip Luther, Zeyneb'in, Suriye'de 6 aydır süren ayaklanmada gözaltına alındıktan sonra öldürülen ilk kadın olduğuna inanıldığını söylemişti. Zeyneb'in ailesi, kızlarının cesedini şans eseri Humus kentinde eylemci oğullarının cesedini ararken bulduklarını belirterek, Zeyneb'in kafasının, kollarının kesildiğini ve derisinin soyulduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24