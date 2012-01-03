Öldürme rekoru 'Ramadi Şeytanı'nda

T24

Diğer 'gurur' tablosu Vietnam'dan

542 Rus askeri öldürdü



ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 10 yıllık süre içinde bu ülkede 4 kez görev yapan Chris Kyle, tam 255 kişiyi öldürdüğünü iddia ediyor.İngiliz Daily Mail gazetesine göre, Irak'ta direnişin en yoğun olduğu bölge olan Ramadi'de görev yapan Kyle, direnişçilerin korkulu rüyası oldu. Direnişçiler tarafından "Ramadi şeytanı" olarak anılmaya başlayan ABD Donanması özel kuvvetler birliği üyesi Kyle'ın başına 20 bin dolar para ödülü konulmuştu.ABD özel birlikleri Navy SEAL'a kayıt yaptırmadan önce iyi bir nişancı olduğunun farkına varamadığını söyleyen Kyle, bu yeteneğini babasına borçlu olduğunu belirtti. Kyle, "Çocuk yaşta babamla birlikte geyik avına çıkıyordum. Nişan almayı onunla birlikte öğrendim" dedi.Sadece Felluce'de 40 kişi öldürdüABD tarihinin en çok insan öldüren keskin nişancısı olarak tarihe geçen Chris Kyle'ın hayatını anlatan bir de kitap yayımlandı. Kyle "Amerikan Sniper" isimli kitapta tarihe geçen en ünlü atışını da anlatıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr kentinde ABD askeri konvoyunu hedef alan bir intihar bombacısını bin 920 metreden vurduğunu belirten Kyle, sadece Felluce kentinde 40 kişinin kendi kurşunuyla hayatını kaybettiğini 'gururla' anlatıyor.Chris Kyle Irak'ta görev yaptığı süre boyunca keskin nişancı olarak sadece bir kadını öldürdüğü sırada tereddüt ettiğini de anılarında yazıyor.ABD tarihinde keskin nişancı olarak en çok insan öldüren ikinci kişi de Vietnam savaşında görev yaptı. ABD'li asker Adelbert F. Waldron Vietnam savaşı sırasında 109 kişiyi öldürmüştü.Keskin nişancı olarak en çok insan öldürme rekoru ise Finli bir askere ait. Finli Simo Hayha, İkinci Dünya Savaşı'nda tam 542 Rus askerini öldürmüştü.