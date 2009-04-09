Öldüren tekmeyi atan polise 5 yıl ceza

Avcılar'da bir parkta tartıştığı Feyzullah Ete'nin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan polis memuru Ali Mutlu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Avcılar'da 21 Kasım 2007 tarihinde bir parkta oturan iki çocuk babası Feyzullah Ete’nin (26) göğsüne tekme atarak ölümüne neden olmak suçundan polis memurları Ali Mutlu, Ali Yavuz Oturakçı ve Feyzullah Ete'nin tutuksuz yargılandığı davadan karar çıktı.



Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Feyzullah Ete'nin babası, annesi ve eşi Necla Ete ile 4 yaşındaki kızı Burcu da katıldı.



Sanık avukatlarından Ali Çelik müvekkilinin hiçbir etkili eylemde bulunmadığını öne sürerek, alkolün etkisiyle saldıran Ete'nin olay sırasında Mutlu ile birlikte yere düştüğünü savundu.

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, uzmanların "ölen kişinin göğsündeki izin verilen elektroşok cihazıyla oluşabileceğini" belirttiğini vurgulayan Çelik, müvekkili Mutul’nun beraatını istedi.



Ete ailesinin avukatı ise sanığın "kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



"Memura mukavemet" suçundan hakkında kamu davası açılan Oturakçı ise olayın mağduru olduklarını ifade ederek, "Bu olay yaşandıktan sonra sürekli olarak emniyet güçlerince karşılaşır hale geldim" dedi.



Cezada ‘tahrik’ indirim



Verilen aranın ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müşteki sanık Oturakçı'nın beraatını kararlaştırdı.



Sanık polis memuru Mutlu'ya ise Oturakçı'ya yönelik yaralama eyleminden dolayı 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu cezayı açıklamayı erteleyerek, Mutlu'nun 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasını kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, Feyzullah Ete'ye yönelik "yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan dolayı ise "tahrik ve kamu görevlisi olmasını da dikkate alarak" Mutlu'ya 5 yıl hapis cezası verdi.



İndirime tepki



Fetullah ve Hayriye Ete çiftinin avukatı Murat Nas, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı Yargıtay'da temyiz edeceklerini belirterek, "Yazıktır. Hakimler, cezadaki indirim haklarını çok cömertçe kullandılar" diye konuştu.

