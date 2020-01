Öldüren taş darbesine 'haksız tahrik' indirimiyle 8 yıl hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hazro İlçesi\'nde, kendisine önce sopa ile saldıran, daha sonra taş atan akli dengesi bozuk 32 yaşındaki Mehmet Cansevgili\'yi, başına taş atarak öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Can Gümüştekin\'e, \'Haksız tahrik\' ve \'İyi hal\' indirimi uygulanarak 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde Cansevgili\'nin atılan taş sonucu bir anda yere yığıldığı görülüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, olay Hazro İlçesi\'nde 17 Temmuz 2016 tarihinde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Mehmet Cansevgili, iddiaya göre yolda yürüyen Hüseyin Can Gümüştekin\'e küfür etti. Arkadaşı ile yürüyen Gümüştekin, Cansevgili\'nin akli dengesinin bozuk olduğunu bildiği için karşılık vermeden yola devam etti. Gümüştekin daha sonra altına kaçırdığını söyleyerek, akli dengesi bozuk Cansevgili ile dalga geçince arbede oldu. Çevrede bulunanların araya girmesi üzerine taraflar ayrıldı. Bunun ardından karşılıklı taş atıldı ve Hüseyin Can Gümüştekin akli dengesi bozuk Mehmet Cansevgili\'ye 10 metre uzaklıktan taş fırlattı. Cansevgili, başına isabet eden taş nedeniyle kafatası kırığı, beyin kanaması ve doku harabiyeti sonucu öldü.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Cansevgili\'nin cezai sorumluluğunun olmadığı kabul edilse bile işlediği fiillerin haksızlık unsurunda herhangi bir eksilme olmayacağını belirtildi. Savcı, Gümüştekin\'in, \'Haksız tahrik altında ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme\' suçundan 12-18 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi.

\"KORKUDAN EVE GİTTİM\"

Tutuklu sanık Hüseyin Can Gümüştekin, Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. Gümüştekin, eve gitmek istediği sırada Mehmet Cansevgili\'nin kendisine küfür ettiğini ve sol ayağına sopa ile vurduğunu belirterek, \"Giderken arkamdan bana taş attı. Kendimi korumak ve peşimden gelmemesi için ben de taş attım. Uzakta olduğumdan neresine isabet ettiğini göremedim. Yaralandığında korkudan yanına gidemedim\"dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Kararını açıklayan Mahkeme, Hüseyin Can Gümüştekin\'in \'Ağırlaşmış kasten yaralama\' suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanığın eylemini haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet etkisi altında gerçekleştirmiş olduğunu belirten Mahkeme, cezayı 9 yıl 9 aya düşürdü. Sanığın soruşturma evresindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim sebebi kabul eden mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak, Gümüştekin\'in cezasını 8 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

ÖLDÜREN DARBE GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre; caddede arkadaşı ile birlikte yürüyen sanık Gümüştekin ile ölen Mehmet Cansevgili bir anda kavga etmeye başlıyor. Cansevgili\'nin tekme atması ardından çevredekiler kavgayı ayırırken, tarafların daha sonra birbirlerine taş atmaları da kamera ile görüntülendi. Görüntülerde olay yerinden uzaklaşan sanık Hüseyin Can Gümüştekin, daha sonra ağacın arkasından kendisine taş atan Cansevgili\'ye atmaya başlıyor. Görüntülerde atılan taşlardan birinin isabet etmesi sonucunda Cansevgili\'nin bir anda yere yığıldığı görüldü. Sanık Hüseyin Can Gümüştekin\'in daha sonra arkadaşı ile birlikte sakin biçimde uzaklaştığı da görüntülerde yer aldı.

AVUKAT KILINÇ:MÜVEKKİLİMİZ SALDIRIYI DEFETMEYE ÇALIŞTI

Sanık Hüseyin Can Gümüştekin\'in avukatı Ferhat Kılınç, maktül kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Müvekkilimiz hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Son celsede müvekkilimiz hakkında ceza verildi ve haksız tahrik indirimi uygulandı. Haksız tahrikin uygulanmasını bu olay içinde değerlendirmek gerekiyor. Müvekkilimiz olayı başlatan kişi değildir. Maktül herkesçe bilinen ve biraz saldırgan bir kişiliktir. Müvekkilimiz kendini korumaya çalışmıştır. Kendisine yapılan saldırıyı defetmeye çalışmıştır. Mahkemenin kanaati haksız tahrik yönünde oldu. Bu yönden biz temyiz yoluna gitmedik ve kararı kesinleştirdik. Müvekkilimiz de cezaevinde cezasını infaz ediyor.\"

