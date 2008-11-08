Öldüren serbest, tepki gösteren tutuklu

Avcılar'da polis tekmesiyle öldüğü iddia edilen Feyzullah Ete davasında mahkemenin verdiği tahliye kararına anahtarlık atarak tepki gösteren kardeş Ali Ete tutuklandıAvcılar’da, bir parktaki tartışma sonucu kardeşi Feyzullah Ete’nin karnına tekme atarak ölümüne yol açtığı iddia edilen polis memurunun yargılanması sırasında duruşma salonuna anahtarlık atan ağabey Ali Ete tutuklandı.Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde, Feyzullah Ete’nin ölümüne sebep olduğu öne sürülen tutuklu sanık polis memuru Ali Mutlu’nun mahkemece tahliye edilmesine sinirlenerek, salonun kapısından içeri doğru anahtarlık attığı için gözaltına alınan Ali Ete’nin polisteki işlemleri tamamlandı. Ete daha sonra Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkartılarak Bakırköy Adliyesi’ne getirildi. İfadesini alan savcılıkça mahkemeye sevk edilen Ali Ete, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Basın ve izleyicilere kapalı yapılan dünkü duruşmada, polis memuru Ali Mutlu, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti.