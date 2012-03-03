Öldüren nakil 'korsan' mı yapıldı

T24- Hacettepe'deki nakilde Sağlık Bakanlığı'nın bir başka hasta için sadece 'çift kol' nakline onay verdiği ortaya çıktı. Doç. Dr. Nasır, izin almaksızın Çavdar'a çift kol ve çift bacak nakletmiş.

Sabah gazetesinde Safure Cartürk imzasıyla yayımlanan habere göre, Şevket Çavdar'ın ölümüyle sonuçlanan çift kol ve çift bacak nakli yapan Hacettepe Üniversitesi ekibinin bir başka hasta için çift kol nakline onay aldığı ve donörden bacakları almaması gerektiği ortaya çıktı. Ancak Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Ömer Özkan'ın da bakanlığa başvurduğunu öğrenen Doç. Dr. Serdar Nasır; son anda, bakanlığın izni olmadan bacakları da aldı.

Ulusal Organ Nakli Koordinatörlüğü; İzmir'de, hayatını kaybeden Nazım Akan'ın organ ve dokuları bağışlanınca Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATA) Doku Nakil Merkezleri'nden donöre uygun yüz ve uzuv hasta listelerini istedi.

Hacettepe Üniversitesi, yüz ile uzuv nakli bekleyen 4 kişiyi bildirdi. Listede Şevket Çavdar da vardı. Akdeniz Üniversitesi ise dirsek altından çift kol ve diz altından çift bacak nakli bekleyen hastalarının ismini gönderdi. Ulusal Doku Nakli Koordinatörlüğü, yaş, boy, cinsiyete göre Gazi ve GATA'nın listelerindeki hastaların donöre uymadığını bildirdi. Hacettepe'den çift kol nakli için bekleyen hasta ile Akdeniz'den çift kol ve çift bacak nakli bekleyen hastalar donörle uyumluydu.

Akdeniz Üniversitesi daha önce nakil yaptığı için Hacettepe Üniversitesi'ne nakil izni verildi. Bakanlık, her olasılığa karşı Akdeniz Üniversitesi'nin de hazır olmasını istedi. Doç. Dr. Nasır'ın da aralarında bulunduğu nakil ekibi, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İzmir'e giderken, Prof. Ömer Özkan'ın çift kol ve çift bacak nakli için izin aldığına dair bir duyum aldı. Bunun üzerine Doç. Dr. Nasır, İzmir'e gittiğinde, bakanlığa bildirmeden donörden çift kolun yanı sıra çift bacağı da aldı. Ömer Özkan hemen bakanlığı arayarak, "Çift kol için izin verdiğinizi açıklamıştınız, bacaklar neden alındı?" diye isyan etti.

Bakanlık bu arada Hacettepe'ye ulaşmaya çalıştı ancak operasyon başlamıştı. Doç. Dr. Nasır ve ekibinin, Şevket Çavdar isimli hastaya çift kol ve çift bacak nakli yaptığı medyadan duyuruldu.

Bakanlık acil toplandı

Bakanlık, Çavdar'ın durumu netleşene kadar açıklama yapmama kararı almıştı. Çavdar'ın ölümünden 2 gün sonra Kompozit Doku Nakli Bilim Kurulu, 6 üye ve 10 ayrı branştan uzmanın katılımıyla toplanıldı. Mevzuat dışı uygulama üyelere bildirildi. Kurul, 3 hafta sonra Hacettepe Üniversitesi Nakil Merkezi hakkında kararını verecek.

Bağışlar neye göre dağıtılıyor?

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü'nün belirlediği standartlara göre donör ile alıcı aynı cinsiyetten olmalı. Donörle alıcı arasında maksimum artı-eksi 20 yaş ve artı-eksi yüzde 10 boy farkı bulunmalı. Donörün organların alındığı yerin en yakınındaki nakil merkezine verilmeli. Ancak bu koşul gerçekleşmiyorsa Ulusal listede durumu en uygun hastaya verilmeli. Ulusal listede hastalar arasında eşitlik sağlanırsa nakil merkezi sıralamasına bakılmalı. O zamana kadar hiç nakil yapmamış ya da nakil sırası tekrar gelmiş merkez seçilmeli.