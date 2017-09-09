Öldüren kırmızıbiber hapı yine sanal raflarda!

7 yıl önce 3 genç kadının ölümüne sebep olduğu için toplatılan ‘Pepper Time’ (kırmızıbiber) adlı zayıflama hapı, Sağlık Bakanlığı’nın yasaklamasına rağmen yine sanal raflarda. Tok tuttuğu iddia edilen ama toksik olan ‘sibutramin’ adlı molekülü Çin’den alan sahteciler, sahte ürünü Türkiye’de kapsüllere doldurup satıyor.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; genç kadınların ölümüne neden olduğu belirlenen “Pepper Time” ile “Formula 7” adlı ürünler, 7 yıl önce Sağlık Bakanlığı’nca toplatmıldı. Ancak ürün yasaklı olmasına ve hayati tehlikesi bulunmasına rağmen yeniden sanal raflara çıktı. Habertürk’ün araştırmasına göre, internette onlarca sitede “Pepper Time”, bitkisel zayıflama hapı olarak pazarlanıyor. Kapsül olarak satışı yapılan üründe, reçeteli satılması gereken ve tok tutma iddiasındaki “sibutramin” bulunuyor. Ancak bu, toksik bir madde. Ve şimdi daha da büyük risk içeriyor. Zira internette farklı fiyatlarla satılan ürünlerin, üretim ve satış aşamalarında sahtecilik devreye giriyor. Sahteciler, obeziteye karşı önerdikleri ancak vücutta tahribata yol açabilen “sibutramin” maddesinin toz molekülünü, Çin kaynaklı internet sitelerinden kilosunu 500 dolara satın alıyor, Türkiye’de merdivenaltı ortamlarda kapsüllere dolduruyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yapılan başvurulardaysa “sibutramin” molekülü taşımayan ürün içerikleri sunup onay alıyorlar.

Bakanlığa sorduğumuzda, “Pepper Time adı altında ürünün gıda onayı bulunmamaktadır. Pepper Time, RedPepper, Antakya Biberi vb. ürünlerin satıldığı tespit edilen muhtelif internet siteleri, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir” denildi.

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