Öldüren 'kara noktalar' yok edilecek

T24 - Hükümetin 2012 programına göre, karayolları altyapısındaki 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürdürülecek; bunlardan 125’inin yapımı tamamlanacak.



Ulaştırma sektörünün gelecek yıl için belirlenen hedefleri çerçevesinde karayolları altyapısındaki 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürdürülecek; bunlardan 125’inin yapımı tamamlanacak.



Hükümetin 2012 yılı programında, Türkiye’de özellikle yük taşımacılığının yüzde 89 düzeyinde karayolu ile gerçekleştiriliyor olmasının, karayollarındaki ağır taşıt trafiğini yükselttiği ve bu durumun trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.



Alt sektörlerden karayolunda, bölünmüş yol yapım çalışmalarına öncelikle yoğun taşıt trafiğine sahip ana güzergahlarda devam edilecek. Ağır taşıt trafiği yüksek güzergahlar bitümlü sıcak kaplamalı hale getirilecek. Trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kara noktaların giderilmesi suretiyle yüksek kalite standartlarında hizmet veren, güvenli ve diğer taşıma türleri ile uyumlu bir karayolu ağı oluşturulacak.







Bin 133 kilometre bölünmüş, bin 322 kilometre iki şeritli yol yapılacak



Bölünmüş yol yapımı ve standartlarının yükseltilmesi programıyla bu yılın ekim ayı itibarıyla yaklaşık bin 525 kilometre bölünmüş yol tamamlandı ve otoyollar dahil çok şeritli karayolu ağı 21 bin 248 kilometreye ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık bin 250 kilometre de BSK kaplama yapımı tamamlandı.



Karayolları, 2012 için toplam bin 133 kilometre bölünmüş yol, bin 322 kilometre iki şeritli yol yapacak.



Ağır taşıt trafiği bulunan yolların fiziki standardı yükseltilecek. 2012 yılında ortalama günlük ağır taşıt trafiği bin aracın üzerinde olan güzergahlarda toplam 3 bin 758 kilometre BSK yapımı ve yenilenmesi gerçekleştirilecek.



Karayolu altyapısındaki kara noktalar da iyileştirilecek. Gelecek yıl 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürdürülecek; hedef doğrultusunda bunlardan 125’inin yapımı tamamlanacak.



-Yaya alt-üst geçidi projelerinden 100’ü tamamlanacak- Ana karayolu güzergahlarında otokorkuluk, yatay-düşey işaretleme ve trafik levhaları iyileştirilecek. 2012 yılında yapımı tamamlanan bölünmüş yollar başta olmak üzere karayollarında 2 bin 200 kilometre otokorkuluk yapım ve onarımının gerçekleştirilmesi, 22 milyon metrekare yatay işaretleme ve 105 bin metrekare düşey işaret levhalarında yenileme yapılması hedefleniyor. Ayrıca; 2012 yılında "Trafik Güvenliği Projesi" kapsamında 220 yaya alt-üst geçidi yapımı projesinden 100’ünün tamamlanması planlanıyor.



Ağırlık denetimlerinin etkinleştirileceğinin belirtildiği programa göre, mevcut ağırlık-boyut kontrol denetim istasyon sayısı artırılarak 2012’de 12 milyon aracın denetlenmesi sağlanacak.



