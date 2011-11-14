'Öldürdüm ama suçsuzum'

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Breivik mahkeme salonuna siyah takım elbise, beyaz gömlek ve açık mavi bir kravatla geldi. Kendisini Norveç direnişinin temsilcisi olarak tanımlayan Breivik, "Ben Norveç direnişinin temsilcisiyim. Nefret ideolojisi ve çokkültürlülüğün temsilcisi olarak gördüğüm bu mahkemeyi reddediyorum" dedi.Mahkeme, Breivik'in 12 hafta daha kimseyle görüştürülmeden hücrede tutulmasına karar verdi.Açık duruşmaya çıkarıldıGeçtiğimiz temmuz ayında 77 kişinin öldüğü saldırıları düzenleyen Norveçli Anders Behring Breivik, ilk açık duruşması için mahkemeye çıkarıldı.Dünya çapında onlarca gazeteci ve çok sayıda kişi duruşmayı izlemek için Norveç'in başkenti Oslo'daki mahkeme salonunda toplandı. Ancak gazetecilerin davayla ilgili haber yapmaları, fotoğraf ve görüntü yayımlamalarının yasak.Breivik, 22 Temmuz'da başkentteki hükümet binalarının bulunduğu bölgede ve gençlik kampının yer aldığı Utöya adasında düzenlediği saldırılar nedeniyle terörle suçlanıyor. Utöya adasındaki saldırıda bir Türk kızı da hayatını kaybetmişti.Breivik davasının önceki duruşmaları ise kapalı yapılmıştı.