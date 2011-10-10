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Öldürdükten sonra yakmışlar SAMSUN (A.A)

10 Ekim 2011 17:39

-Öldürdükten sonra yakmışlar SAMSUN (A.A) - 10.10.2011 - Samsun'da kayıp bir gençle ilgili başlatılan soruşturmada bazı kişilerin ifadelerine başvurulduğu sırada bir polis memurunun algıladığı yanık kokusu, gencin öldürüldükten sonra yakıldığı gerçeğini ortaya çıkardı. Unkapanı Polis Merkezine müracaatta bulunan Ferdi Keskinoğlu, 22 yaşındaki kardeşi Bayram Keskinoğlu'nun kayıp olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili soruşturmaya dahil edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Keskinoğlu'nun en son Serkan K. (25), Mehmet K. (21) ve Kadir Y. ile (22) bir araya geldiğini belirledi. Emniyet müdürlüğüne çağrılan söz konusu kişilere polis memurları tarafından kayıp gençle ilgili sorular yöneltildi. Bir polis memurunun, bu kişilerden gelen yanık kokusunu algılaması üzerine yönelttiği, ''Çocuğu öldürüp bir şey mi yaptınız?'' sorusuna zanlılar çelişkili yanıtlar verdi.  Sorgulamanın bu yönde devam etmesinin ardından zanlıların, 7 Ekim Cuma Günü, Bayram Keskinoğlu'nu, Derecik Mezarlığı'nda çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdüklerini, yanlarına aldıkları Murat K'yla (29) gencin cesedini Kavak ilçesine bağlı Yeralan köyü kırsalına götürerek yaktıktan sonra suç aleti tabancalarla birlikte gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.  Yetkililer, bu kişilerle birlikte Turan K. (22) , Naci G. (33), Seyit Ali D. (21), Orhan K. (22), Emre Y. (21), Kemal K. (18) ve Emre Y'nin de (23) gözaltına alındığını bildirdi. Bu arada, olay yerinden cesetle ilgili alınan numunelerin, DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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