Öldürdükten sonra özür dilediler

T24- Afganistan'da görev yapan Alman askerleri, Kunduz bölgesindeki devriye görevi sırasında 5 Afgan askerini öldürdü.



Olayla ilgili Almanya'nın Potsdam kentindeki komuta merkezinden yapılan açıklamada, Alman askerlerinin Kunduz bölgesindeki devriye görevi sırasında iki sivil aracın Alman askerlerinin üzerine doğru gitmesi ve aracın içindeki Afganlıların kimliklerinin kontrol edilmesi için durmaması üzerine bir Alman panzeri tarafından araçlardan birine ateş açıldığı belirtildi.



Araçların Afgan ordusuna ait olduğunun ve olayda 5 Afgan askerinin öldüğünün daha sonra belirlendiği ifade edilen açıklamada, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin olaydan üzüntü duyduğu ve olayın sebebinin araştırıldığı belirtildi.



Afganistan'daki NATO ve Afgan ordusu yetkilileri ise Alman askerler tarafından öldürülen Afgan askeri sayısını 6 olarak açıkladı.



Kunduz'da dün Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 3 Alman askeri öldürülmüş, 5 asker ağır yaralanmıştı.



Olayın gerçekleştiği Kunduz bölgesinde 4 Eylül 2009 tarihinde bir Alman komutanın emriyle Taliban hedefi olarak gösterilen bir noktaya hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda aralarında çok sayıda sivilin bulunduğu 140'dan fazla Afgan hayatını kaybetmişti. Başbakan Angela Merkel hükümetini zor duruma düşüren olayın ardından, Genelkurmay Başkanı Wolfgang Schneiderhahn görevinden istifa etmişti.