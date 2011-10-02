-Öldürdüğü yaşlı kadının cenazesine gitmiş KONYA (A.A) - 02.10.2011 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yalnız yaşayan kanser hastası 72 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 5 zanlı, yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saliha Uçar'ın (72) Seyit Harun Mahallesi 1607 Sokak'taki evinde, ziyarete gelen kızı tarafından ağzı, elleri ve ayakları bağlanmış olarak ölü bulunması üzerine çalışma başlattı. Yaşlı kadının sık sık görüştüğü komşularını takibe alan polis, yaşlı kadının ağzının, ellerinin ve ayaklarının tülbentle bağlanması üzerine özellikle mahalledeki kadınlar üzerinde yoğunlaştı. Yaklaşık 2 bin kişi ile görüşen polis, yaşlı kadının üst katında yaşayan ve komşusuna temizliğe gelen K.Ç'yi (30) takibe aldı. Polis, uzun süren takibin ardından evli ve 2 çocuk annesi K.Ç, sevgilisi O.Ö. (34) ile Ö.U. (28), S.T. (24) ve G.H'yi (27) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan K.Ç, O.Ö. ve Ö.U'nun polisteki ifadelerinde, yaşlı kadının arsa sattığını bildiklerini ve evde sakladığını düşündükleri parayı almak için olay gecesi yaşlı kadının evine gittiklerini söyledikleri bildirildi. Yaşlı kadının tek başına yaşadığı için kapıyı kimseye açmadığını ancak sık sık görüştüğü K.Ç'nin sesini duyunca kapıyı kendilerine açtığını belirten zanlıların, içeri girer girmez yaşlı kadını yüz üstü yatırarak ağzını, ellerini ve ayaklarını bağladıklarını, evde para bulamayınca yerde hareketsiz yatan kadını o halde bırakarak kaçtıklarını, yaşlı kadının öldüğünü daha sonra duyduklarını anlattıkları öğrenildi. Zanlılardan K.Ç'nin olay sabahı eve ilk gelenler arasında bulunduğu ve Uçar'ın cenazesine de katıldığı belirtildi. Yaşlı kadının, otopsisinde, solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlılar, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 Haziran 2010'da, Konya'nın Seydişehir ilçesi Seyit Harun Mahallesi 1607 Sokak'ta yaşayan Saliha Uçar (72), evine ziyarete gelen kızı tarafından ağzı, elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü bulunmuş, yaşlı kadının kanser hastası olduğu öğrenilmişti.