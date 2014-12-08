Öldürdüğü üvey kızı ile ilişkiye girip, videoya kaydetti

ABD'li Gregory Graf isimli kişi, üvey kızı Jessica Padgett'ı öldürüp, cinsel ilişkiye girdikten sonra evinin bahçesine gömdü. Savcılık çekilen video görüntülerini doğruladı.

Philadelphia'da yaşanan olayda, bölge savcıları, Gregory Graf isimli adamın çektiği videonun kanıt olarak sunulmasıyla Jessica Padgett'in cesediyle cinsel ilişkiye girmek için öldürdüğünün doğrulandığını bildirdi.

Silahla arkadan öldürülmüş

posta.com.tr'nin haberine göre, yetkililer, yeni evli ve 3 çocuk annesi Padgett'ı öldürmekle suçlandığı gün Graf'ın polislere, üvey kızıyla yatmak istediğini ve öldürdükten sonra bunu yaptığını söylediğini belirtti.

53 yaşındaki adam, 33 yaşındaki üvey kızını kafasının arkasından silahıyla vurarak öldürmekle suçlanıyor. Graf'ın bir diğer suçu ise ailesi ve arkadaşları Padgett'ı ararken cesedini saklamak olarak açıklandı.

Cinsel ilişki cinayet sonrası

Bölge savcısı yaptığı açıklamada, polisin ele geçirdiği videoda Graf'ın cesetle cinsel ilişkide bulunduğunu belirtti ancak cinsel ilişkinin Padgett öldürüldükten sonra gerçekleştiği için idam cezası talep edilmeyeceğini söyledi.

Graf'ın evine düzenlenen operasyonda, adamın esrar tarlası da keşfedildi.