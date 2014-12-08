T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öldürdüğü üvey kızı ile ilişkiye girip, videoya kaydetti

ABD'nin Philadelphia şehrinde Gregory Graf isimli kişinin video görüntüleri savcılık tarafından doğrulandı

08 Aralık 2014 18:26

ABD'li Gregory Graf isimli kişi, üvey kızı Jessica Padgett'ı öldürüp, cinsel ilişkiye girdikten sonra evinin bahçesine gömdü. Savcılık çekilen video görüntülerini doğruladı.

Philadelphia'da yaşanan olayda, bölge savcıları, Gregory Graf isimli adamın çektiği videonun kanıt olarak sunulmasıyla Jessica Padgett'in cesediyle cinsel ilişkiye girmek için öldürdüğünün doğrulandığını bildirdi.

 

Silahla arkadan öldürülmüş

 

posta.com.tr'nin haberine göre, yetkililer, yeni evli ve 3 çocuk annesi Padgett'ı öldürmekle suçlandığı gün Graf'ın polislere, üvey kızıyla yatmak istediğini ve öldürdükten sonra bunu yaptığını söylediğini belirtti.

53 yaşındaki adam, 33 yaşındaki üvey kızını kafasının arkasından silahıyla vurarak öldürmekle suçlanıyor. Graf'ın bir diğer suçu ise ailesi ve arkadaşları Padgett'ı ararken cesedini saklamak olarak açıklandı.

 

Cinsel ilişki cinayet sonrası

 

Bölge savcısı yaptığı açıklamada, polisin ele geçirdiği videoda Graf'ın cesetle cinsel ilişkide bulunduğunu belirtti ancak cinsel ilişkinin Padgett öldürüldükten sonra gerçekleştiği için idam cezası talep edilmeyeceğini söyledi. 

Graf'ın evine düzenlenen operasyonda, adamın esrar tarlası da keşfedildi.

 

ETİKETLER

gregory grafcinayettecavüzüvey kızvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24