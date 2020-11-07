Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş!

Konya’da 11 gün önce ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu’yu öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in anne- kızı takip etmesi için günlüğü 100 liraya adam tuttuğu ortaya çıktı.

27 Ekim akşamı Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana gelen olayda, Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu'yu evlerinin önünde öldüren Ömer İğret olaydan 5 saat sonra aynı silahla intihar etti.

Takip ettirmek için 100 liraya birini tutmuş

Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda intihar eden Ömer İğret’in anne-kızı, kendi aracını tanıdıkları için kafeterya sahibi arkadaşı Umut Sefa E.’nin tanıştırdığı İsmail K.’ya 1 hafta süreyle takip ettirdiği ortaya çıktı.



İğret'in İsmail K.’ya "Gel biraz para kazanırsın" diyerek, günlük 100 lira karşılığında fotoğraflarını gösterdiği anne-kızın evinin önünde bekletip, bilgi aldığı belirlendi. Bir gün 3 saat evin önünde bekleyen İsmail K.'nın olay günü öğle saatlerine Ömer İğret'e kendi adına kiralanan aracı verip, evden çıkan anne-kızı takip etmesini sağladığı tespit edildi. İğret, anne ve kızını takip sonunda geldikleri evlerinin önünde öldürdü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘cinayete yardım ve yataklık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut Sefa E. savcılıktaki ifadesinin ardından, İsmail K. ve Hulusi Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)