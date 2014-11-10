Öldürdüğü karısını iki yıl evde sakladı

Kırklareli'nde, öldürdüğü karısının cesedini 2 yıl boyunca evde saklayan kişi, sonunda cesedi geçen ay İstanbul'a getirerek Kağıthane'deki ormanlık alana bıraktı. Katil zanlısı, 1 ay boyunca zaman zaman eşinin cesedini kontrol etti; sonunda suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.

Kırklareli'nde oturan 54 yaşındaki İ.K., 7 Eylül 2012 tarihinde, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi S.K.'yı (54) evde boğarak öldürdü. Katil zanlısı eşinin cesedini 2 yılı aşkın süredir evde sakladı.



Yaklaşık 1 ay önce de deforme olmuş cesedi İstanbul'a getirerek Kağıthane'deki ormanlık alana bıraktı. Zaman zaman ormanlık alana giderek cesedi kontrol eden İ.K, sonunda, vicdani rahatsızlık duyarak dün Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Suçunu itiraf eden zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.