Öldürdüğü eşine hayvan dışkısı yedirmiş

Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde çiftçi 29 yaşındaki Yunus Ünal'ın, eşi 27 yaşındaki Fatma Ünal'ı kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğü anlaşıldı. Fatma Ünal'ın ölmeden bir hafta önce boşanmak için vekalet verdiği Avukat Mustafa Özkozanoğlu, "Fatma, eşinin kendisine işkence yaptığını, hayvan dışkısı yedirdiğini bizzat anlatarak boşanmak için bana vekalet vermişti" dedi.

DHA'nın haberine göre, 19 Temmuz cumartesi günü İmamoğlu İlçesi'nin Yazıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 yıl önce kaçarak evlenen Yunus-Fatma Ünal çiftinin bu evlilikten 2 yaşında İsmail Veli ve 1 yaşında Mehmet Kürşat adlı 2 çocuğu oldu. Aradan geçen sürüde çift arasında geçimsizlik başladı ve iddiaya göre bir süre sonra Yunus Ünal, eşine şiddet uygulamaya başladı.



Her şeyi bahane edip kendisini döven eşi Yunus Ünal'ın şiddetine dayanamayan Fatma Ünal, evlendikten 1 yıl sonra baba evine döndü. Eşinin "Bir daha dövmeyeceğim, sana iyi davranacağım" sözlerine kanan Fatma Ünal tekrar eve döndü.

Şiddet devam etti

Fatma Ünal, ilk başlarda kendisine iyi davranan eşinden daha sonra tekrar şiddet görmeye başladı. Ağır hakaretlerde de bulunan Yunus Ünal, eşi hamileyken de şiddet uygulamaya devam etti. İlk çocuğunu normal doğumla dünyaya getiren Fatma Ünal'ın, hamileyken gördüğü şiddet nedeniyle karnına yapışan ikinci çocuğu Mehmet Kürşat sezaryenle dünyaya geldi.

Çocuklarına ve eşine hayvan dışkısı yedirdi

Eşine uyguladığı şiddeti her geçen gün artıran Yunus Ünal, iddiaya göre daha da ileriye gidip çocuklarına ve eşi Fatma Ünal'a hayvan dışkısı yedirdi.

Son olarak 3 Temmuz'da eşi tarafından dövülen Fatma Ünal, bir yolunu bulup annesini arayarak kendisini kurtarmasını istedi. Kızını almak için eve gelen 70 yaşındaki Şerife Şerement'i gören Yunus Ünal, eşini annesinin önünde de dövdü.

Annesinin gözü önünde sekiz kurşunla öldürüldü

Çocuklarıyla birlikte annesinin evine giden Fatma Ünal, şiddete daha fazla dayanamayarak akrabası olan avukat Mustafa Özkozanoğlu'na gitti. Yaşadıklarını anlatarak boşanmak istediğini söyleyen Fatma Ünal, 10 Temmuz'da Özkozanoğlu'na boşanma davası açması için vekalet verdi. Çocuklarını da eşine gönderdi.

Eşinin eve dönmesini isteyen Yunus Ünal ise, ailesi ve yakınlarını araya koydu, ancak Fatma Ünal boşanmak istediğini ve geri dönmeyeceğini söyledi. Fatma'yı bir türlü ikna edemeyen Yunus Ünal, cumartesi günü öğle saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Mutfağa giren Ünal, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla iftar için yemek hazırlayan eşi Fatma'ya annesi Şerife Şerement'in gözleri önünde kurşun yağdırdı. Fatma Ünal, vücuduna isabet eden 8 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, Yunus Ünal jandarmaya gidip teslim oldu. Yunus Ünal tutuklanırken, Fatma Ünal göz yaşları arasında toprağa verildi.

Fatma Ünal'ın boşanma davası açmak için vekalet verdiği Avukat Mustafa Özkozanoğlu, vekaleti aldıktan sonra dava hazırlıklarına başladığını belirterek şunları söyledi:

"Şiddetin boyutunu o kadar abartmış gibi, yağmurlarda dışarıya bırakıp ıslattıktan sonra dövmeler, 4-5 gün evin içerisinde kimse görmesin diye dövüp hapsetmeler. Hatta çocuğuna ve kendisine hayvan dışkısı yedirme cüretini dahi göstermiş. Geldiğinde bize gösterdi kızın kafasında birçok eski darp izleri vardı. Tabii bunları kimseye anlatamamış, zira anlatmasına bile müsaade etmemiş, cep telefonu bile bulundurtmamış. Bütün bu hadiseleri bize anlattı biz de boşanma davası açmaya hazırlanıyorduk ancak dava açmaya vakit kalmadan cumartesi günü öğlen bu hadise yaşandı."

'Anesi engel olmaya çalışmış'

Fatma Ünal'ın çok çile çektiğini belirten Özkozanoğlu, dava açmaya hazırlanırken olayı duyup eve gittiğini belirterek, "Vatandaş kızın babasının evine geldiğinde babası dışarıdaki dut ağacının önünde uyukluyormuş, içeride sadece annesiyle kız varmış. Fatma yemek yapıyormuş içeri dalmış, silahlı çekmiş. Annesi engellemeye çalışmış ama yaşlı olması sebebiyle gücü yetmemiş, annesinin kolundan kenara çektikten sonra 8 tane kurşun sıkmış. Zaten otopsi raporunda da, olay yerine incelemede bu sabit. Vahşice öldürmüş" diye konuştu.