Öldürdüğü çocuğun cesedini yerken yakalandı!

Hindistan’da sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Muhammed Monis, 20 yaşındaki Nazım Milyan adındaki gencin kurbanı oldu. 7 yaşındaki Monis'i önce kaçıran Miyan, öldürdüğü 7 yaşındaki küçük çocuğun cesedini yerken annesine yakalandı.

ABC News'in haberine göre; annesinin polisleri aramasıyla yakalanan 'yamyam', halk tarafından linç edilmek istendi.

İdamı isteniyor

Milyan polis tarafından cesedin yanında bulundu ve polis memurlarının söylediğine göre hiç bir zorluk çıkarmadan teslim oldu. Miyan'ın götürüldüğü polis merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi gencin idam edilmesini istedi.