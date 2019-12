Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fortis Türkiye Kupası'nda zirveyi hedeflediklerini, çekilen kura sonucunda renkli bir gruba düştüklerini belirtti.



Yanal, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un yarıştığı her alandaki hedefinin belli olduğunu belirterek, ''Fortis Türkiye Kupası'nda zirveyi hedefliyoruz. Çekilen kura sonucunda renkli bir gruba düştük. Özellikle iki Gaziantep takımının bulunması bizim açımızdan son derece ilginç. Zira Gaziantepspor ile ligde oynadıktan sonra aynı hafta içinde kupada da karşılaşacağız. Tüm bunlar grubumuz açısından oldukça çarpıcı'' diye konuştu.



Trabzonspor'un her maça galibiyet için çıktığını kaydeden Yanal, şunları kaydetti:



''Takım olarak şu ana kadar aldığımız sonuçlar bizim için en önemli moral ve referans kaynağı. Galatasaray maçının öncelikle zevkli ve keyifli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Futbol her 3 sonuca da açık bir oyun. Ligde oynayacağımız çok karşılaşma var. Ama bizim hedeflerimiz ve beklentilerimiz belli. Bunları gerçekleştirme adına oyuncularıma ve takımıma fazlasıyla güveniyorum.''