T24 LogoT24 Logo
Spor

'Oldukça çarpıcı'

Ersun Yanal, Fortis Türkiye Kupası'nda zirveyi hedeflediklerini, çekilen kura sonucunda renkli bir gruba düştüklerini belirtti.

17 Ekim 2008 03:00


Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fortis Türkiye Kupası'nda zirveyi hedeflediklerini, çekilen kura sonucunda renkli bir gruba düştüklerini belirtti.

Yanal, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un yarıştığı her alandaki hedefinin belli olduğunu belirterek, ''Fortis Türkiye Kupası'nda zirveyi hedefliyoruz. Çekilen kura sonucunda renkli bir gruba düştük. Özellikle iki Gaziantep takımının bulunması bizim açımızdan son derece ilginç. Zira Gaziantepspor ile ligde oynadıktan sonra aynı hafta içinde kupada da karşılaşacağız. Tüm bunlar grubumuz açısından oldukça çarpıcı'' diye konuştu.

Trabzonspor'un her maça galibiyet için çıktığını kaydeden Yanal, şunları kaydetti:

''Takım olarak şu ana kadar aldığımız sonuçlar bizim için en önemli moral ve referans kaynağı. Galatasaray maçının öncelikle zevkli ve keyifli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Futbol her 3 sonuca da açık bir oyun. Ligde oynayacağımız çok karşılaşma var. Ama bizim hedeflerimiz ve beklentilerimiz belli. Bunları gerçekleştirme adına oyuncularıma ve takımıma fazlasıyla güveniyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24