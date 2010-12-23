-ÖLDÜĞÜNÜ SANANLAR AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ ERZURUM (A.A) - 23.12.2010 - Erzurum'da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için inşa edilen atlama kulesindeki ilk atlayışlar sırasında düşerek yaralanan milli kayakçı Samet Karta'nın öldüğünü sananların, başsağlığı mesajları gönderdiği bildirildi. Sporcunun babası Zeki Karta, yaptığı açıklamada, 17 Aralıkta yapılan atlayışlarda omzunda ezik ve kolunda küçük çatlak oluşan oğlu Samet Karta'nın geçirdiği kazanın abartıldığını savundu. Samet Karta'nın, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede sadece bir gece müşahede altında tutulduğunu belirten baba Karta, "Kaza olduğu sırada biz de atlayışları izliyorduk. Kaza anından itibaren Samet'in yanındaydık. Hastaneye yeni gitmiştik ki, medyaya verilen haberler çok farklıydı. Kimi oğlumun iç kanama geçirdiğini, kimi komada olduğunu söylüyordu. Hatta öyle bir noktaya geldi ki, başsağlığı dileyenler bile oldu. Oysa Samet'in hastanede bilinci yerindeydi. Küçük bir kazanın abartılmasının ardından gelen başsağlığı mesajları bizi zor durumda bıraktı" diye konuştu. Samet'in bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiğini anlatan Karta, "Sonuçta sporda kaza da olur yaralanma da. Fakat bu kaza çok abartıldı. Herkes bir şey söylüyor. Oğlumun sağlık durumu çok iyi. Bir günde ayağa kalktı. Sadece kolunda küçük bir çatlak var" dedi. Milli kayakçı Samet Karta da küçük bir kaza geçirdiğini, ancak bu kazanın abartılmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Daha önce de Slovenya'da yapılan bir yarışta kaza geçirdiğini, o zaman daha büyük bir yara aldığını anlatan Karta, "Benim geçirdiğim kaza her spor dalında yaşanabilen normal bir şeydi. Ufak bir kaza geçirdim ama bana neredeyse ölmüş muamelesi yapıyorlar. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlığım da yerinde en kısa sürede de kendimi toparlayıp yeniden kayağa devam edeceğim" diye konuştu. Milli Kayak Antrenörü, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Kıyıcı da devletin milyonlarca dolar harcama yaparak yaptırdığı atlama kulelerinin reklamının olumsuz bir şekilde yapıldığını söyledi. Medyanın, atlama kulelerindeki basit bir kazayı abartılı bir şekilde sunduğunu öne süren Kıyıcı, şöyle konuştu: "Normal bir kaza hakkında bilgisi olan, olmayan herkes bir şey söyledi. 'Rüzgar tersken atlatıldı, antrenör başında yoktu, rampa yanlıştı' gibi ifadelerde bulunanlar oldu. Bunların hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Bilgi kirliliği yaşandı. Samet'in komada olduğunu söyleyenler bile oldu. Ailesine olduğu gibi bana da Samet'in öldüğünü zannedip 'başın sağolsun' diyenler, başsağlığı mesajı atanlar oldu. Bu durum hepimizi çok üzdü." -ÇOK DAHA BÜYÜK KAZALAR GEÇİRDİ- Milli antrenör Kıyıcı, Karta'nın 2007'den beri atlayış yaptığını, 140 metrelik rampalardan bile atlayış gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Samet, antrenmanlarda bundan çok daha büyük kazalar yaşadı ama kimsenin böyle bir takımın varlığından haberi yoktu. Bu kazanın ardından çok olumsuz konuşmalara maruz kaldık. Bu sporun içinde bunlar da doğal karşılanmalı. Samet'den sonra da bir sporcu yine düştü ona da bir şey olmadı." Erzurum'daki atlama kulelerinin ülkenin en önemli spor tesislerinden biri olduğunu ifade eden Kıyıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Buraya devletimiz çok büyük yatırım yaptı. Biz şu an rampayı yapmak için bile yurt dışından eleman getiriyoruz. Yanlış anlamalardan, bilgisiz kişilerin verdiği bilgilerden dolayı zor durum yaşıyoruz. 2007'den beri sporcu seçip yurt dışına götürüyoruz ve oraya milyarlarca lira para bırakıyoruz. Hepimiz, 'Erzurum'daki rampalar bittikten sonra burada daha iyi yetenekli çocuklar seçeriz' diye düşündük. Şimdi medyada çıkan haberlerden dolayı alileler, daha önce istekli bile olmuş olsalar, bu spora artık çocuklarını yönlendirmeyeceklerdir."