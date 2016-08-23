Öldüğü açıklanan oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor

Kadıköy'de geçirdiği motor kazası sonucu götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İsrafil Köse'nin gündüz öldüğü açıklanmıştı. Köse'nin durumunun kritik olduğu ve makinaya bağlı yaşamını sürdüğü öğrenildi. Kösenin tedavisinin sürdüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bekleyen yakınları Köse'nin durumunun kritik olduğunu ve yaşam savaşının sürdüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre, oyuncu Çetin Altay, İsrafil Köse'nin sağlık durumu ile ilgili olarak "Bir bilgi kirliliği dolaşıyor ortada. Gece bana yanına girdiğimde ‘Bu son görüşünüzmüş gibi, hiç bir hayati fonksiyonu yok şu anda. Makinaya bağlı yaşıyor şu an. Kafatasında çok büyük kırıklar var. Tam durumuna kara vermemiz için bazı tetkikler yapmamız gerekir, bunun içinden makinadan ayırmamız gerekir. Makinadan ayırdığımız zaman 1.5, 2 dakika sürmez yaşaması. Sabahı bulmaya bilir' denildi. Biz bunun üzerine öğlen bir haber geldi ve kaybettik dedik. Ama bu doktor tarafından bana söylenmedi. Biraz önce de doktoru ile konuştum, o da aynı şeyleri söylüyor. Hiç bir tedaviye cevap vermediği için bunu paylaştık. Makinadan ayrıldığı zaman yaşamayacağı için şimdilik bekliyoruz. Ama iyiye giden hiç bir şey olmadığını tekrar söylediler" dedi.

Yakını Bahattin Sarı ise "En son öldü dedik. Cenazeyi almak için yoğun bakıma indik ama hiç bir gelişme yok. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylediler. Ama ümit hiç bir zaman kesilmez. Sıkıntılı ve kritik bir durumu var. hepimiz dua edelim" diye konuştu.