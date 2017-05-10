"Oldubitti sözleşmesine tepki gösteren Teknorot işçileri, üç vardiyada çalışmayı durdurdu"

Türk Metal ile patronun kendilerinden habersiz imzaladığı düşük zam sözleşmesine tepki gösteren Teknorot işçileri, üç vardiyada iş durdurdu ve işyerini terk etmiyorlar.

Evrensel'e konuşan işçiler, "Türk Metal’e olan öfkenin, sendikalaşma faaliyetleri başladığı anda fitillendiğini, sözleşme masasında işçilerin satılmasıyla patlamaya dönüştüğünü" söylüyor.

Evrensel'de yer alan haber şöyle:

Bir işçi “İlk başta fabrikada yetki almak için örgütlendiğinde sendikaya üye olan işçiler atılıyordu. Ama sonra anlaştılar. Bu sefer sendikaya üye olmayan işçileri işten çıkardılar” dedi.

Başka bir işçi ise çalışma koşullarından yakındı:

“Asgari ücrete çalışıyoruz ama baktığımızda ağır sanayi. Ama öyle gözükmesin diye kadın işçi çalıştırıyorlar. Normalde 1 tezgaha 1 işçi bakması gerekiyorken 3 tezgaha 1 işçi bakıyor. 1 kişi 3 kişilik iş yapıyor yani. Bel fıtığı, akciğer hastalıkları kol geziyor.”

Başka bir işçi atılıyor söze:

“Parmağı kopan arkadaşımızı acile götürdüler o kadar. Ne aradılar ne sordular."

İşçilerin yaşadığı sorunlar anlatmakla bitmiyor. Bir işçi de izin meselesini anlattı: “Kışın ortasında iş azaldı diye izne çıkarıyorlar. Yazın mesai yapıyorsun. Ben bu yıl, 6 gün fazla izin yapmışım gibi gözüküyor. Eylülde kullanacağım izinden kesecekler. Herkes bu durumda.”

Baskıların her geçen gün arttığını dile getirdi başka bir işçi: “Çay molalarında yemeklerde bile çalıştırıyorlar, üretim hiç durmuyor. Biri yemeğe ya da çaya gitti diyelim. Başkası onun yerine bakıyor. O dönünce diğeri gidiyor. Yani 1 kişi 6 kişilik iş yapmış oluyor. Tuvalet sırasında birbirimizle muhabbet ediyoruz diye tutanak tutuluyor. 1 tonluk kasalara biriken malzemeleri benden güzüyle çekiyoruz. Şarjlı portif alın diyoruz, yok. Rapor aldığımızda ise sorun çıkarıyorlar.”

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SENDİKAYLA BİRLİKTE PATRONA DA ÖFKE VAR

Teknorot yöneticilerinin “Türkiye’nin yüzde 94’ünü elimizde tutuyoruz” dediğini aktaran işçiler, “2008’den beri kriz var diyor bir yandan ama bir yandan büyüyor. 3 yıl içinde 4 fabrika aldı. Neredeyse tüm fabrikalar TEKNOROT diye değişecek, TEKNOROT organize diyecekler bu bölgeye ama işçiye gelince yok” diye konuştu. Bugüne kadar yaşanan bu sorunlara karşı “ekmek davası” için sustuklarını belirten işçiler “Artık işçilere gına geldi” dedi.

ŞİRKET DE TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN

İşçiler fabrika önünde bekleyişlerini sürdürürken TEKNOROT’un İnsan Kaynakları Müdürü, fabrika bahçesinde işçilere seslendi. Müdür “Sendika aradan çekiliyor. Fabrikayla çalışanlar karşı karşıya geliyor. Evet bir hak arama var ama bu kanunsuz. Burada beklemeyle bu iş olmuyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi. Müdürün bu sözlerini tepkiyle karşılayan işçilerin yanıtı ise “Şirket de taşın altına elini koysun” oldu.

ŞUBE BAŞKANINA İŞÇİ DAYAĞI

TÜRK Metal Düzce Şube Başkanı Murat Ardıç, önceki gün basına yaptığı açıklamada işçilerin provokasyona geldiğini ileri sürerek “Biz işçimizi satmadık” dedi. Daha sonra işçilerin yanına gelen Başkan Murat Ardıç, işçilere “Aranızda kışkırtıcılar var. Nankörlük yapmayın kan çıkar” diyerek tehdit savurdu. Buna öfkelenen işçiler de Ardıç’ın üzerine yürüdü. İşçilerden dayak yiyen Murat Ardıç, fabrikadan gitmek zorunda kaldı. Ardıç’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten işçiler, “Bakın buraya bir yeri kışkırtan var mı ya” diye tepki gösterdi.

ASILAN GREV KAĞIDI SAHTE İDDİASI

İşçi temsilcilerinin fabrikaya grev kararı astığını belirten işçiler, kağıdı inceleyen bir jandarma komutanının “Bu kağıt sahte” dediğini aktardı. “Biz bilmiyoruz komutan öyle dedi” diyen işçiler şöyle devam etti: “Madem sahteyse, evrakta sahtecilik yapmışlar. Bu da suç. İşlem başlatılması lazım.”