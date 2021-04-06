Öldü zannediliyordu; 15 yıl sonra sosyal medyadan yayınlanan video sayesinde bulundu

Erzurum'un Tortum'a bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul'a gitti. Ailesi tarafından öldü zannedilen Kasapoğlu, sosyal medyada bir vatandaş tarafından videosu paylaşılınca yıllar sonra evine döndü.

15 yıl önce İstanbul'a giden oğullarından haber alamayan Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğünü düşündü. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu'nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu'nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine onu tanıyan ve köylüsü olan şu anki Samsun’un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle Kasapoğlu'nun yaşadığı yere gidildi. 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum’daki ailesine getirildi. Öldü sandığı oğluyla 15 yıl sonra karşılaşan anne Fatma Kasapoğlu ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

"Orada yaşadığım şeyler biraz karışıktı"

15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, “Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Orada yaşadığım şeyler biraz karışıktı. Son zamanlarımı da hatırlamıyorum. Bundan sonra ki ilerleme önemli benim için. Yıllardır bugünü bekliyordum. Özlemiştim ailemi bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. En sonunda kavuştuk. İnşallah belediyemizde bana iş verecekler. Artık anneme ve kız kardeşime çalışıp bakacağım. 15 yıl annemin duası bana yetti” şeklinde konuştu. (İHA)