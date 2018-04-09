Öldü sanılan Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet Duri ortaya çıktı; Suudi Arabistan'dan yardım istedi

2015’te öldürüldüğü iddia edilen, eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in yardımcısı İzzet İbrahim El-Duri, Facebook'ta bir video ile ortaya çıktı.

Rudaw'ın haberine göre Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in yıllarca sağ kolu olarak görev yapan İzzed İbrahim el Duri, bir video yayınlayarak yaşadığını iddia etti. El Duri'nin, 17 Nisan 2015’te, Tikrit'in doğusunda yer alan Hemrin Dağları'ndaki Allas Petrol Kuyuları yakınında, Irak Ordusu’yla terör örgütü IŞİD arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı.

El Duri'nin cesedinin fotoğrafları Bağdat yönetimi tarafından basına dağıtılmıştı.

El Duri'nin öldürülmesi olayının sorumluluğunu, Irak Ordusu’yla birlikte savaşan Şii Asaib el Hakk Tugayları üstlenmişti. Kurduğu Nakşibendi Ordusu, IŞİD ile işbirliği yapmış ancak daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalara dönüşmüştü.

Suudi Arabistan'dan yardım isteyip, Bağdat'ı tehdit etti

O zamandan beri ölü kabul edilen el-Duri, 3 yıl sonra Facebook üzerinden videosunu yayınladı.

Baas Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınayan Duri, Suudi Arabistan'dan da yardım istedi.

El-Duri, Baas üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini de kaydetti.

Wikipedia ölüm tarihini kaldırdı

El Duri'nin yayınladığı videonun ardından Wikipedia, Duri için açılan başlıktaki ölüm tarihini kaldırdı.