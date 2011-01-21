-ÖLDÜ SANILAN İMED TRABELSİ HAYATTA TUNUS (A.A) - 21.01.2011 - Tunus'ta devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin eşinin yeğeni İmed Trabelsi'nin hayatta olduğu ve polis tarafından sorgulandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ahmed Fria, düzenlenen basın toplantısında, eski rejimin yolsuzluk simgelerinden Leyla Trabelsi Bin Ali'nin yeğeni olan İmed'in akıbetiyle ilgili bir soru üzerine, ''Hayatta, sorgulandı ve hakkında soruşturma yapılıyor'' yanıtını verdi. Başkent Tunus'taki askeri hastaneden bir yetkili, geçen cuma bıçaklanarak yaralanmış halde hastaneye getirilen Trabelsi'nin ertesi sabah öldüğünü açıklamıştı. -OKULLAR PAZARTESİ AÇILIYOR- AyrıcaTunus'ta, Zeynelabidin Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarını bırakıp kaçmasına yol açan olaylar nedeniyle kapatılan okulların pazartesi günü ders başı yapacağı bildirildi. Tunus Milli Eğitim Bakanlığının televizyondan okunan yazılı açıklamasında, anaokulları, ilk ve ortaokullar ile öğrencilerin bitirme sınavlarına hazırlandığı liselerde ara verilen eğitime pazartesi gününden itibaren aşamalı olarak başlanacağı kaydedildi.