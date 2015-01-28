Öldü diye gömülen kedi 5 gün sonra mezardan çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde, sığ bir mezara gömülen Bart isimli kedi, tam beş gün sonra mezarından çıkmayı başardı.

Tampa'da yaşanan olayda Bart adlı kedi sahibinin bir komşusu tarafından yolda kanlar içinde, katılaşmış bir halde bulundu.

Öldü sanılan kedinin sahibi Ellis Hutson, kedisini gömmeye dayanamayacağını söyledi ve komşusundan kediyi gömmesini istedi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Bart sığ bir mezara gömüldükten beş gün sonra Hutson'ın bir başka komşusu Dusty Albritton tarafından üstü başı çamur içinde, yiyecek için miyavlarken bulundu.



Albritton, "Başta çok şaşırdım. Ben kedinin öldüğünü sanıyordum" dedi ve ABD'li yazar Stephen King'in romanı ve romandan uyarlanan filme atfen "Hayvan Mezarlığı gerçek oldu" dedi.



Hutson öldü sandığı kedisinin yaşamasına sevinse de veteriner faturasının çok yükseldiğini görünce Bart'ı bir yardım kuruluşuna götürdü.



Kuruluş, Bart'ın kör olan bir gözünün alındığını, kırılan çenesinin tedavi edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.