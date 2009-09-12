'Öldü' diye atıp gitmişler

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Aksaray-Konya kara yolunda hareketsiz halde
bulunan ve Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa M'yi darbedenleri
bulmak için soruşturma başlatıldı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa M'nin
ifadesi doğrultusunda yaptığı çalışmada, şüphelilerin tekvando antrenörlüğü
yapan K.Ö. ve polis memuru Y.T. olduğunu belirledi.
Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda K.Ö. Ankara'da, Y.T.
ise Gaziantep'te yakalandı.
Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı
nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlıların, Mustafa M'yi öldüğünü düşünerek yolun kenarına atıp kaçtıkları
öğrenildi.
Tedavisi devam eden ve iki kolu ile iki bacağında kırıklar olan Mustafa M'nin
sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.