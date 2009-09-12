'Öldü' diye atıp gitmişler

Aksaray'da bir kişiyi döverek ağır yaraladığı iddia edilen biri polis memuru iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Aksaray-Konya kara yolunda hareketsiz halde bulunan ve Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa M'yi darbedenleri bulmak için soruşturma başlatıldı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa M'nin ifadesi doğrultusunda yaptığı çalışmada, şüphelilerin tekvando antrenörlüğü yapan K.Ö. ve polis memuru Y.T. olduğunu belirledi.



Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda K.Ö. Ankara'da, Y.T. ise Gaziantep'te yakalandı.



Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Zanlıların, Mustafa M'yi öldüğünü düşünerek yolun kenarına atıp kaçtıkları öğrenildi.



Tedavisi devam eden ve iki kolu ile iki bacağında kırıklar olan Mustafa M'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

