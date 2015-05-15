Öldü denilen IŞİD lideri Bağdadi'den 'silahlanın' çağrısı

Terör örgütü IŞİD, daha önce öldürüldüğü açıklanan Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğunu söylediği bir ses kaydı yayınladı.

Mesajda, Müslümanlara silahlanmaları, Irak ve Suriye'nin hilafet ilan edilmiş olan bölgelerine hicret etmeleri söyleniyor.

Analistler sesin Bağdadi'ye ait olduğunu tahmin ettiklerini ancak henüz verinin doğrulanmadığını belirtiyor.

Kayıtta Yemen'e ilişkin açıklamalarda da bulunulduğu için mesajın yakın bir tarihte kaydedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

ABD öncülüğündeki IŞİD'e yönelik hava saldırılarından sonra Bağdadi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

IŞİD lideri en son, geçen Temmuz ayında IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinden sonra bir camide vaaz verirken görülmüştü.

Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Nisan ayındaki açıklamasında Bağdadi'nin Mart'ta hava saldırılarında ağır yaralandığını söylemişti.