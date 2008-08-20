T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öldü ama 'yıkılmadı'

Porto Rikolu bir adamın cansız bedeni, vasiyeti üzerine cesedinin bulunmasından sonraki üç gün boyunca oturma odasında dikey vaziyette tutuldu.

20 Ağustos 2008 03:00

Geçen cuma günü Porto Riko’nun San Juan kentindeki bir köprünün altında ölü bulunan Angel Pantoja Medina isimli bir Porto Rikolu, vasiyeti üzerine, cesedinin bulunmasından sonraki üç gün boyunca ailesinin oturma odasında dikey bir vaziyette tutuldu.

Ölüm nedeni henüz açıklığa kavuşturulamayan 24 yaşındaki Medina’nın ailesi, Yankees beyzbol takımının şapkası ve güneş gözlüğü giydirilen oğullarının cesedi başında 3 gün boyunca yas tuttu.

Kardeşinin cesedinin çürümemesi ve dikey vaziyette durabilmesi için özel bir şekilde mumyalandığını aktaran Medina’nın ağabeyi Carlos, “Kardeşim her zaman mutlu ve güçlü olmak isterdi” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24