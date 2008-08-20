Öldü ama 'yıkılmadı'

Geçen cuma günü Porto Riko’nun San Juan kentindeki bir köprünün altında ölü bulunan Angel Pantoja Medina isimli bir Porto Rikolu, vasiyeti üzerine, cesedinin bulunmasından sonraki üç gün boyunca ailesinin oturma odasında dikey bir vaziyette tutuldu.



Ölüm nedeni henüz açıklığa kavuşturulamayan 24 yaşındaki Medina’nın ailesi, Yankees beyzbol takımının şapkası ve güneş gözlüğü giydirilen oğullarının cesedi başında 3 gün boyunca yas tuttu.



Kardeşinin cesedinin çürümemesi ve dikey vaziyette durabilmesi için özel bir şekilde mumyalandığını aktaran Medina’nın ağabeyi Carlos, “Kardeşim her zaman mutlu ve güçlü olmak isterdi” şeklinde konuştu.