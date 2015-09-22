Golden Foot 2015 ödülü Samuel Eto'o'nun

Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o büyük bir onura layık görüldü. Futbol dünyasının prestijli ödüllerinden Golden Foot'ta 2015 yılının kazananı Kamerunlu oyuncu oldu. Barcelonalı Iniesta geçtiğimiz yılki birinciydi.

İtalya'nın Sampdoria takımından geldiği kırmızı-beyazlılarda harikalar yaratan ve Süper Lig'de gol krallığı yarışını önde götüren 34 yaşındaki forvet, Avrupa'da yılın futbolcusu olarak değerlendirildi.



Monaco'da dün gece gerçekleştirilen ödül törenine katılan Eto'o, Roberto Carlos ve Didier Drogba'dan sonra, Türkiye'de oynayan oyuncular içinde bu ödüle layık görülen üçüncü isim oldu. Carlos 2008'de Fenerbahçe, Drogba ise 2013'te Galatasaray forması giydiği dönemde taçlanmışlardı. Golden Foot'ta geçtiğimiz yılın galibi ise Barcelonalı Iniesta olmuştu.