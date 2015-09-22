T24 LogoT24 Logo
Dünya

Golden Foot 2015 ödülü Samuel Eto'o'nun

Golden Foot'ta geçtiğimiz yılın galibi ise Barcelonalı Iniesta olmuştu

22 Eylül 2015 15:37

Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o büyük bir onura layık görüldü. Futbol dünyasının prestijli ödüllerinden Golden Foot'ta 2015 yılının kazananı Kamerunlu oyuncu oldu. Barcelonalı Iniesta geçtiğimiz yılki birinciydi.

İtalya'nın Sampdoria takımından geldiği kırmızı-beyazlılarda harikalar yaratan ve Süper Lig'de gol krallığı yarışını önde götüren 34 yaşındaki forvet, Avrupa'da yılın futbolcusu olarak değerlendirildi.
 
Monaco'da dün gece gerçekleştirilen ödül törenine katılan Eto'o, Roberto Carlos ve Didier Drogba'dan sonra, Türkiye'de oynayan oyuncular içinde bu ödüle layık görülen üçüncü isim oldu. Carlos 2008'de Fenerbahçe, Drogba ise 2013'te Galatasaray forması giydiği dönemde taçlanmışlardı. Golden Foot'ta geçtiğimiz yılın galibi ise Barcelonalı Iniesta olmuştu.

ETİKETLER

etoogolden foot2015altın ayakkabıkazandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24