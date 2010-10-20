Old Trafford'da tarihi gece!

T24- Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Bursaspor Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk oluyor.



Old Trafford Stadı'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin yönetecek.





Bursaspor İngiltere'ye umutlu gitti

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Bursaspor C Grubu'nda bu maç öncesinde yaptığı Devler Ligi'ndeki iki maçta da galip gelmeyi başaramadı.



Devler Ligi'ndeki ilk maçında Valencia'ya 4-1, İskoç ekibi Rangers'a ise deplasmanda 1-0 kaybeden Bursaspor İngiltere'ye umutlu gitti. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam Mancehster United'ın sahası Old Trafford'da Türkiye'yi temsil edecek olmalarından dolayı onurlu olduklarını, maçın sonucunun da diledikleri gibi olmasını dilediklerini ifade etti.



Geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Volkan Şen'in Manchester'a götürülen kafilede yer aldığı ve karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.



Öte yandan yeşil beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmadığı ve Manchester United karşısında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın karşılaşmada sahaya sürpriz bir kadro ile çıkmayacağı tahmin ediliyor.



Manu'da Rooney ve Giggs yok!

İngiliz ekibinde Bursaspor karşısında oynayamayacağı daha önceden kesinleşen Giggs ve Valencia forma giyemeyecek. Öte yandan Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.



Ayrıca Mancester United'ın Bursaspor ile oynayacağı maçtan bir gün önce takımın yıldız futbolcusu Wayne Rooney'in takımdan ayrılacağının ortaya çıkması İngiliz ekibinde bir kaos ortamına neden oldu. Menajer Alex Ferguson'un Rooney'in takımdan ayrılmak istemesi nedeni ile oyuncusuna tepki gösterdiği ve kadro dışı bıraktığı da biliniyor.



Timsah ilk golün peşinde

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Bursaspor şeytanın bacağını kırarak gol bulmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta gol atma başarısı gösteremeyen yeşil beyazlılar bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Üç puan hedefinin ardından ilk gol heyecanının da yaşanacağı bu karşılaşmada Bursaspor puan veya puanlar almak için bütün kozlarını oynayacak.



SAAT: TSİ 21:45

STAT: Old Trafford

HAKEM: Gianluca Rocchi





Muhtemel ilk 11'ler

MANCHESTER UNITED

Van der Saar

Rafael

Vidic

Evans

Fabio

Fletcher

Carrick

Anderson

Nani

Obertan

Javier Hernandez



BURSASPOR

Ivankov

Ali Tandoğan

Ömer Erdoğan

Stephanov

Vederson

Ergiç

Hüseyin

Volkan

Insua

Ozan İpek

Sercan



