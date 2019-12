Old Trafford'da müthiş kapışma

İlgil haberler



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalacak 4 takım daha bu gece belli olacak.Gecenin dev randevusu, Old Trafford'da, Manchester United ile Inter arasında olacak.Manchester United ile Inter, 0-0'ın rövanşında Old Trafford'da kozlarını paylaşacak. United karşısında 13 maçta sadece 1 yenilgisi bulunan Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk maçtaki sonucun rakiplerine büyük bir avantaj sağlamadığı görüşünde... Portekizli teknik adam, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki 18 maçlık yenilmezlik serisinin de kendilerini korkutmadığını vurguladı.Alex Ferguson ise Mourinho'nun istatistiki üstünlüğünün kendilerini ilgilendirmediğini belirtti. Deneyimli menajer, Old Trafford'da, seyircilerinin de desteği ile turu geçmeye yakın taraf olduklarını savundu.Gecenin bir diğer zorlu mücadelesi Roma ile Arsenal arasında... Serie A'da, Şampiyonlar Ligi’ne katılma amacından her hafta biraz daha uzaklaşan Roma, tüm dikkatini bu maça vermiş durumda...Arsenal yönetiminin karşılaşma öncesi yaptığı holigan uyarısı ise tartışma yarattı. İngiliz yöneticiler, Roma Olimpiyat Stadı’nda maçı izleyecek 3 bin 400 taraftarına, fanatik Romalıların ulaşım yolları ile ilgili bir kitapçık dağıttı ve taraftardan değişik yollardan stada ulaşmalarını istedi.La Liga'da, Real Madrid ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkaran Barcelona, Lyon karşısında tur arıyor.1-1'in rövanşında, Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın en büyük sıkıntısı, son Athletic Bilbao maçında sakatlanan deneyimli savunma oyuncusu Carles Puyol'un forma giyemeyecek olması...Real Madrid'in orta saha oyuncusu Guti'nin, "Umarım Lyon Barcelona'yı eler" sözleri de karşılaşmaya ayrı bir anlam katıyor.Lyon'da ise sakatlığı bulunan golcü Karim Benzema'nın oynayıp oynamayacağı bekleniyor. Teknik direktör Claude Puel, Benzema'nın forma giyeceği konusunda umutlu... Fransız ekibinde, John Mensah, Antonhy Reveiliere, Fabio Santos ve Sidney Govou ise kesin olarak oynayamayacak.La Liga'da, önce Barcelona ardından da Real Madrid'i çelmeleyen Atletico Madrid ise ilk maçtaki 2- 2'lik beraberliğe karşın Porto deplasmanına umutlu gitti. Her iki takımda da teknik adam ve oyuncular karşılaşma öncesi yaptıkları iddialı açıklamalarla turu geçen taraf olacaklarını iddia ettiler.